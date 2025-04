La morsa del maltempo. La pioggia gonfia il Po. Atteso il colmo di piena

Il passaggio della piena del Po, dovuta alle forti piogge di questi giorni nell’Italia nord-occidentale, continua a essere monitorato minuto per minuto dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po). A Bologna è aperto e attivo il Cor, il Centro operativo regionale, ed è stata confermata anche per oggi l’allerta rossa nell’area della pianura piacentina e parmense. L’inizio del passaggio del colmo di piena era previsto per la serata di ieri. L’allerta è invece arancione per la pianura reggiana di Po. I livelli del fiume sono attesi con livelli superiori alle soglie 3 nelle pianure occidentali, superiori alle soglie 2 nelle pianure centrali e superiori alle soglie 1 nelle pianure orientali, nel Ferrarese e nel Delta.

Così come prosegue il lento esaurimento delle piene generate dalle piogge dei giorni precedenti nei tratti arginati di Secchia e Reno, con livelli ancora superiori alle soglie 1. Nelle ultime ore, i tecnici dell’Ufficio territoriale di Piacenza dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e circa una trentina di volontari sono stati impegnati in una serie di interventi nel piacentino. La notte è stata, comunque, superata senza ulteriori aggravi. Tornando alla piena del Po, attesa nel Ferrarese per i prossimi giorni, il colmo è transitato nelle sezioni piemontesi, dove i livelli, dopo aver superato la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), sono ora in calo. In queste ore il colmo sta transitando a Ponte della Becca, con valori superiori alla soglia 3 di criticità (colore rosso) ed è atteso alla sezione di Piacenza nelle prime ore del mattino di domani, con valori superiori anche in questo caso alla terza soglia di criticità. Nell’arco delle prossime 24 ore si stima che i livelli del Po superino intanto la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nelle sezioni di Cremona e Casalmaggiore.

La piena interessa le aree golenali. È raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione, anche per la presenza di materiale flottante. Il servizio di piena centrale Aipo e gli uffici territoriali dell’Agenzia sono operativi h24 per le attività di previsione e monitoraggio, verifica di arginature e opere idrauliche ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali.