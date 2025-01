La morte della giovane mamma. Gara di solidarietà per il funerale: "Raccolti i soldi, sabato l’addio"

La storia di Sara ha smosso cuori e coscienze. Nel giro di poche ore, una gara di solidarietà ha stretto tantissime persone (sia amiche che sconosciute) intorno alla famiglia di Sara Boschiero, mamma 38enne di due figli di 14 e 11 anni stroncata nei giorni scorsi da una terribile malattia. L’appello di un’amica ha permesso di mettere insieme la somma necessaria per il funerale della giovane madre, che viveva in un contesto di fragilità e con una rete familiare che, da sola, avrebbe avuto difficoltà a pagare le esequie. Quello della 38enne non sarà dunque un ‘funerale di povertà’ (possibilità prevista dal Comune in presenza di determinati requisiti e previa istanza dei parenti del defunto), come si era paventato inizialmente. I familiari, grazie soprattutto all’aiuto di alcuni amici e di tanti ferraresi commossi dalla drammatica vicenda, ieri pomeriggio si sono messi in contatto con l’Amsef per organizzare le esequie.

La data fissata per l’ultimo saluto a Sara è sabato 11 gennaio. Il funerale verrà celebrato alle 10 nella chiesa di Sant’Agostino, in via Mambro. Dopo le esequie, la salma verrà cremata e le ceneri di Sara, così come da suo desiderio, riposeranno nel cimitero di San Luca. Si conclude così una triste vicenda che aveva sin da subito suscitato cordoglio nell’intera comunità. "Si sono mossi in tantissimi, abbiamo ricevuto donazioni cospicue – spiega Silvia Poiata, l’amica di Sara che ha lanciato l’appello all’indomani della sua morte –. Anche la scuola frequentata dai suoi figli si è attivata e ha fatto la sua parte per aiutarci. Il mio appello non è caduto nel vuoto, la comunità ha risposto bene. Grazie all’aiuto di tutti siamo riusciti a dare una degna sepoltura a Sara, come lei avrebbe voluto". Sara Boschiero, si diceva, aveva due figli minori. Nonostante le difficoltà, la rete parentale ha sempre cercato di essere di supporto alla donna e la loro situazione era nota e monitorata con attenzione dai servizi sociali. Al momento, i due ragazzini sono affidati ad alcuni parenti che se ne stanno prendendo cura in un momento tragico e difficile.

Il caso della giovane mamma aveva anche suscitato alcune polemiche, legate appunto al cosiddetto ‘funerale di povertà’. Il consigliere comunale Fabio Anselmo aveva infatti puntato il dito sulle società controllate dal Comune (Amesf e Ferrara tua) che "dovrebbero garantire servizi essenziali come i funerali a prezzi accessibili anche per i meno abbienti. E invece? L’attuale amministrazione fa passare fiumi di denaro, ovviamente pubblico, attraverso queste società. Ma l’obiettivo reale non ha niente a che vedere con quello che dovrebbe essere teoricamente. Amsef e Ferrara tua oggi non garantiscono servizi essenziali". Immediata la replica di Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua. "È il Comune a gestire i funerali di povertà – spiega – e non esistono fosse comuni". L’assessore Cristina Coletti aveva infine spiegato come, per il caso in questione, non fossero arrivate richieste di aiuto.

f. m.