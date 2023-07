Sono gli scatti che il fotografo Werther Romanini ha fatto alla ex ginnasta Veronica Minezzi a costruire la mostra ‘Veronica. Dalla pedana al set’, inaugurata sabato primo luglio alla gelateria Igli, via Cento 93 a Vigarano Mainarda, e che rimarrà visibile per tutto il mese di luglio negli orari di apertura del locale. La giovane Veronica Minezzi ha praticato ginnastica ritmica a livello nazionale con la palestra Putinati da quando era bambina fino ai 19 anni e le foto di Romanini la ritraggono nelle varie specialità di questo sport. "Ho avuto il piacere e l’onore di fotografare moltissime ragazze – racconta Romanini –, più di cento e molte di loro più volte, quindi avendo una raccolta di scatti di shooting diversi ho pensato di mostrarle. Nessuna delle mie modelle è professionista, sono lavoratrici e studentesse che provano, che si mettono in gioco, conosciute con il passaparola. Ho iniziato per caso dieci anni fa, quando durante un’esposizione di auto storiche erano stati messi alcuni modelli di veicolo in scorci caratteristici della città, e in quell’occasione alcune ragazze avevano organizzato un concorso fotografico di ritratti fatti insieme alle auto d’epoca. Le ho scattate, ho vinto un premio e ora praticamente non fotografo altro, ho molte richieste di shooting".