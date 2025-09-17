La mostra al teatro di Voghenza. Villa Massari aperta ai visitatori

Un viaggio nel tempo deve essere sembrato quello di domenica 7 a Voghenza, dove nel prato antistante la chiesa di San Leo si mescolavano le uniformi dei Regi Carabinieri con quelle odierne. E dopo le amabili conversazioni e gli scambi di presentazioni con i rievocatori gentilmente accorsi per creare un’atmosfera adatta con tanto di alzabandiera, si è proceduto con l’inizio ufficiale della cerimonia. Il sindaco Paolo Lupini ha presentato l’importanza storica del sito di Voghenza sin dall’epoca romana e ricordato lo stretto legame con il Museo del Modellismo Storico. A seguire il presidente del Museo Emanuele Cinelli ha brevemente illustrato la mostra che sarà aperta fino al 28 settembre, per poi cedere la parola al Prefetto Massimo Marchesiello, che ha cortesemente voluto evidenziare l’importanza di queste iniziative culturali che permettono a tutti di aprire pagine di storia altrimenti poco accessibili. Dopo il rituale taglio del nastro autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni d’arma e pubblico hanno potuto ammirare i cimeli d’epoca ed i modelli ospitati nel Teatro di Voghenza guidati dai volontari del Museo in una cavalcata immaginaria tra Africa e India al seguito delle nazioni europee che hanno influenzato e segnato la storia in questo periodo.

Per l’occasione è stata gentilmente aperta la splendida villa Massari ai visitatori che hanno potuto poi trasferirsi ad ammirare i due piani di collezioni del Museo del Modellismo Storico.