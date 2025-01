La mostra dedicata a Marconi

‘Siate curiosi’è la mostra dedicata a Guglielmo Marconi l’uomo che ha cambiato il mondo. L’esposizione è aperta fino al 31 gennaio alla Casa Comunale di Renazzo, via Renazzo 52. La mostra, dedicata a Guglielmo Marconi nel 150esimo della sua nascita, è stata ideata e realizzata dal Circolo Culturale Amici del Museo APS di Renazzo, in collaborazione con il collezionista di radio Modesto Govoni e il signor Marchi Giampiero, pronipote del fattore di casa Marconi. Quanto esposto in mostra è raccolto anche nel catalogo a cura di Gianni Lenzi, che sarà a disposizione dei visitatori. A corollario della mostra nelle sale dell’Espositiva presso la Biblioteca Comunale di via Renazzo 52, sarà inoltre possibile prendere visione di quanto prodotto da alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado (classi 1T, 2T, 2V e 3T).