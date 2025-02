La mostra degli alunni. Gli studenti disegnano le opere dei Diamanti

Disegnare in mostra le opere più caratteristiche del Cinquecento a Ferrara. È l’esperienza che alcuni studenti ferraresi hanno potuto vivere nelle scorse settimane, con una serie di sedute di disegno dal vero all’interno della prestigiosa cornice museale di Palazzo dei Diamanti, per la mostra ‘Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’, visitabile fino al 16 febbraio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della dirigente scolastica del Liceo artistico Dossi Dossi, Francesca Barbieri, con il coordinamento dI Federica Zabarri e la collaborazione dei docenti Alessandra Vecchietti, Dante Pelagatti, Cristian Arbasi e Vincenzo Galardo. Il progetto ha visto la partecipazione di 14 studentesse e studenti, selezionati tra i migliori allievi dell’istituto ferrarese. In quattro diverse sedute di disegno dal vero all’interno delle sale del museo, si sono potuti confrontare da vicino con i capolavori di alcuni dei protagonisti del Rinascimento.

"Questa mostra è stata considerata la più importante per l’arte antica da parte della redazione di Finestre sull’arte, tra le più prestigiose e importanti riviste di settore. Sapere che giovani ferraresi possano confrontarsi e trarre ispirazione dai grandi artisti del passato, studiandone le tecniche, osservando le scelte cromatiche e ritrovando il loro stile non da un libro, ma in mostra davanti alle opere è motivo di grande emozione" dice l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli.