La mostra di Nannini. Paesi e scorci urbani

E’ stata appena aperta nelle due sedi bolognesi di Cubo, museo d’impresa del Gruppo Unipol, la personale “Nicola Nannini. Non è ancora buio” che presenta sedici opere pittoriche di medie e grandi dimensioni.

Nicola Nannini, nato a Bologna, diplomato all’Accademia di Belle Arti, è docente di disegno e figura alla Scuola di Artigianato Artistico di Cento nonchè artista apprezzatissimo nel centese oltre che a livello italiano e docente di pittura all’Accademia Cignaroli di Verona. Conduce da oltre vent’anni una personale e coerente ricerca pittorica in bilico tra figurazione e indagine espressiva con opere che si muovono tra paesaggio e ritratto, tra vedute notturne, diurne e visioni innevate, tra scorci urbani e tipologie umane ritraendo anche luoghi e persone di Cento. La sua pittura, fortemente legata alla tradizione e allo stesso tempo nutrita di influenze moderne e cinematografiche, attraversa cicli tematici distinti ma dialoganti. Fino al 4 ottobre, l’esposizione a Bologna offre, attraverso il suo sguardo, una riflessione sul paesaggio inteso non solo come rappresentazione del reale, ma come luogo di costruzione della memoria e di percezioni stratificate. In mostra, e in modo più ampio nel suo catalogo, le opere pittoriche dialogano con il testo inedito creato per l’occasione da Simona Vinci, Premio Campiello 2016, dando vita a un flusso di voci – reali e immaginarie – che emergono dagli edifici, dalle strade, dai passanti, creando un intreccio tra territorio, storia e soggettività, un’esplorazione tra visione e interpretazione, tra permanenza e dissolvenza dell’immagine.

Il percorso espositivo si articola nelle due sedi di Cubo a Bologna: Torre Unipol ospita la sezione dedicata ai paesaggi notturni, ambienti sospesi tra luce e buio che evocano introspezione e attesa, come nella tela Oggetto notte. Porta Europa accoglie i paesaggi diurni, che raccontano il rapporto tra territorio, tempo e presenze umane.