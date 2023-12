La mostra su Achille Funi aperta per tutte le festività

Durante tutte le festività natalizie la mostra Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito, allestita al Palazzo dei Diamanti fino al 25 febbraio, rimarrà sempre aperta dando così la possibilità al pubblico ferrarese e i turisti presenti in città di visitarla con i consueti orari (9.30-19.30). Sabato 30 dicembre, in occasione dell’ultimo week end dell’anno, è inoltre in programma un’apertura straordinaria fino alle 23 (chiusura biglietteria ore 22.00). Un’opportunità unica per ammirare dipinti, acquerelli e disegni, nonché cartoni preparatori, e per riscoprire lo straordinario talento di uno dei più grandi maestri del Novecento.

Sono in programma per quella giornata visite guidate per singoli visitatori (alle 17 e alle 21), con ritrovo nel giardino di Palazzo dei Diamanti 15 minuti prima dell’orario di inizio del tour. La durata del tour è di un’ora e 15 minuti circa. Il costo della sola visita guidata è di 10 euro a persona (7 euro per i ragazzi dai 7-13 anni) ed è gratuita per bambini fino a sei anni.

La prenotazione della visita guidata è obbligatoria e si può effettuare scrivendo a raccontarearte@gmail.com oppure contattando il numero 339 1969869 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Il Teatro comunale ’Claudio Abbado’ ricorda inoltre che anche il 5 e il 6 gennaio la mostra rimarrà aperta fino alle 23. Per informazioni è possibile conttatare il numero telefonico 0532 244949 oppure scrivere una mail a diamanti@comune.fe.it. Altre informazioni sul sito web www.palazzodiamanti.it

re. fe.