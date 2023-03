"La mostra su Balbo e le diverse reazioni a Ferrara e a Copparo"

Caro Carlino,

dopo aver letto sul giornale le contestazioni del Pd, dell’Anpi e di altri soggetti di Copparo sui cimeli di Italo Balbo esposti al Museo ’La Tratta’ in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, voglio ricordare due avvenimenti. Il primo: nel 1997 avevo organizzato al palazzo dell’aeronautica la prima e, fino ad ora, ultima mostra sulla storia dell’aviazione a Ferrara. Mostra basata, soprattutto, sulle imprese aviatorie di Italo Balbo. Visitata da migliaia di persone, non ricevetti nè dal Pds né dall’Anpi contestazioni, critiche e manifestazioni di dissenso. Il secondo: la donazione del fondo della famiglia Balbo all’Isco di Ferrara. Anche in questo caso non vi è stata nessuna contestazione da parte del Pd e dell’Anpi. Come mai un comportamento così diverso fra le sinistre di Ferrara e quelle di Copparo? Non so. Ma se penso che il prossimo anno si terranno le elezioni amministrative, devo dedurre che il Pd ha già iniziato la campagna elettorale presentandosi ai copparesi con un vero programma antifascista.

Roberto Zaramella

* * *

KRASNODAR,

EMERGENZA IMMONDIZIA

Caro Carlino,

vivo nel quartiere di Viale Krasnodar e tutti i giorni osservo a malincuore che prati, aiuole e pure siepi sono invasi da immondizia di ogni tipo. Come ogni anno chi di dovere non provvede alla raccolta dei rifiuti a terra ma si procede direttamente allo sfalcio dell’erba con il risultato di sminuzzare il tutto con grave danno per l’ambiente e la salute di animali ed esseri umani. Credo che una soluzione potrebbe essere quella di una maggior cura dell’ambiente da parte del Comune, che dovrebbe sanzionare con multe gli incivili che prendono Ferrara come un cestino per la spazzatura.

Michele Ragazzi

* * *

ACCUSE INGENEROSE

ALLA GIUNTA

Caro Carlino,

ho letto la lettera della Sig.ra Ferrari che si ritiene fortemente delusa dall’attuale politica ferrarese attaccando la giunta di centrodestra. Mi pare molto strano che, la sig.ra dice votare dal 1957 e perciò ha vissuto tutto il crollo del tessuto economico della città soprattutto negli ultimi 1015 anni, si possa addebitare tutto ciò all’attuale amministrazione che sta ha certato di rivalutare e far conoscere la città anche fuori dalle mura; mi sembra ingeneroso incolpare la giunta Fabbri per la droga e la maleducazione e intolleranza (che arrivano dal passato) in quanto non mi sembrano di loro competenza

Stefano Paltrinieri