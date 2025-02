La mostra sul Rinascimento. Visitatori fermi a quota 36mila: "Evento irripetibile per qualità"

Dosso Dossi non ha creato il ‘Giove pittore di farfalle’ affinché nel 2024 venisse fotografato e pubblicato su Instagram. È chiaro. Alla primissima e ovvia ragione – un uomo del Cinquecento non poteva prevedere i social network –, ne segue un’altra, contenuta nell’immagine stessa: il quadro di Cracovia, nel suo elogio all’ozio (il padre degli dei non va disturbato, perché è impegnato a dipingere farfalle, emblema dell’effimero), sembra predicare l’esatto opposto di Instagram, ovverosia la lentezza. Così va fruita una mostra di arte antica: lentamente, alternando all’estasi, laddove suscitata, il respiro storico, la contestualizzazione.

È un’esigenza fattuale, che però nel mondo delle tendenze non va più di moda e che aiuta a spiegare i risultati di pubblico prodotti, negli ultimi anni, dalle esposizioni di arte antica: risultati quasi sempre inferiori rispetto a quelli delle esposizioni d’arte contemporanea. Lo si capisce guardando la situazione di Palazzo dei Diamanti: la mostra dello scorso anno dedicata ad Escher, artista che ha operato nel Novecento, ha raggiunto quasi la soglia degli 80mila visitatori; ‘Il Cinquecento a Ferrara’, invece, inaugurata il 12 ottobre 2024 e terminata il 16 febbraio 2025, ha superato di poco i 36mila. Questo, a fronte di uno sforzo organizzativo – supponiamo – decisamente superiore, considerando soprattutto i grandi prestiti ottenuti, che come ha più volte sottolineato il direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale, sono "il termometro della bontà del progetto".

Ad ogni modo, il commento dell’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, è di soddisfazione: "il valore di questa iniziativa non si misura solo dai numeri, ma dall’idea stessa che l’ha resa possibile: un progetto capace di arricchire il tessuto culturale cittadino e di offrire nuove prospettive sull’arte e la sua storia". A questa osservazione si riallaccia Di Natale, che ricorda come la mostra faccia parte di "un ampio percorso, partito dall’esposizione del 2023 ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ che ha fatto più di 70mila presenze. In un totale di due mostre, abbiamo portato più di 100mila persone davanti all’arte ferrarese".

"Seguirà la stagione di Ercole II", aggiunge il presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, menzionando, di fatto, l’idea di una terza futura esposizione ancora di arte ferrarese, su altri interessanti artisti. "In questi mesi – ribadisce Sgarbi – abbiamo visto una mostra letteralmente irripetibile, per la qualità e la quantità dei prestiti ottenuti. Da ogni parte del mondo sono tornate a Ferrara opere rare e di fantasia onirica dei maestri che hanno reso indimenticabile il regno di Alfonso I d’Este". Tornando ai dati, sono 36.224, per la precisione, gli ingressi alla mostra dedicata a Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso, pittori con percorsi artistici tra loro molto diversi. Se Garofalo e Dosso (al secolo, Giovanni Luteri e Benvenuto Tisi) avevano già una loro notorietà, non si poteva dire lo stesso di Mazzolino e Ortolano, magari già ricercati nel mercato privato, ma sicuramente poco noti al grande pubblico. Che d’altronde non ha dato una risposta sufficiente a una mostra, viceversa, molto applaudita sul piano critico. Quasi 700 articoli, pubblicati su quotidiani locali e nazionali, hanno parlato della mostra e diverse riviste di settore l’hanno ben recensita. Non solo. L’importante rivista Finestre sull’Arte ha assegnato a ‘Cinquecento a Ferrara’ la menzione speciale come "miglior mostra d’arte antica o moderna del 2024 in Italia".

Aggiungiamo l’apprezzamento del mondo accademico, se non altro per la possibilità di vedere radunate in un unico luogo immagini prodotte a Ferrara e nei secoli disperse in mezzo mondo. Chi conosce l’ambiente degli studiosi, poi, sa bene quanto conti la possibilità di vedere da vicino opere solitamente custodite in chiese meno accessibili, anche solo per un discorso di peggior illuminazione o collocazione. Un altro dato degno di nota riguarda le iniziative didattiche e culturali, che hanno visto un buon coinvolgimento della cittadinanza: per esempio, ai laboratori con le classi, a cura di ‘Senza Titolo’, hanno partecipato 1422 studenti, che si possono così escludere dalla categoria degli utenti più giovani abituati a rispondere "assente" alla chiamata dell’arte antica, che va sempre meno di moda. Dello staff di Palazzo dei Diamanti è il merito di aver remato contro tendenza.