La moto sbanda e vola sull’asfalto. Turista tedesco ferito gravemente

Una giornata con gli amici di sempre per un turista tedesco amante del motociclismo, per poco, ieri intorno alle 15,30, non si trasformava in un tragedia. Teatro dell’incidente il circuito di Pomposa. Qui, l’uomo, 64 anni, in sella a una super motard con le gomme da pista, mentre affrontava una curva è volato sull’asfalto, probabilmente perché gli si è chiuso lo sterzo all’improvviso. Dopo la caduta rovinosa ad alta velocità, le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Il team che si occupa della pista ha subito chiamato i soccorsi. Il 118 ha allertato l’elisoccorso da Ravenna che è atterrato dopo una ventina di minuti. L’uomo ha riportato delle gravi fratture alle costole e alla clavicola. Lo staff della pista ha subito prestato soccorso facendo partire le necessarie misure di sicurezza. Questo ha evitato conseguenze più gravi per il turista tedesco, che voleva soltanto godersi una giornata con gli amici in sella alla sua moto. Il centauro, molto esperto da quanto riportano le persone presenti, avrebbe perso il controllo della motard. E nel momento in cui ha provato ad evitare la caduta, è stato sbalzato a diversi metri dalla sua moto. Questa una prima ricostruzione dell’accaduto. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà necessariamente essere confermata dalle forze dell’ordine. Sul posto, come da prassi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Comacchio.

Matteo Radogna