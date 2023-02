La musica ci aiuta a entrare in un mondo magico I saggi nella nostra scuola, una grande emozione

La musica produce un tipo di piacere di cui la natura umana non può fare a meno recita il filosofo orientale Confucio. E a questo aforisma si sono ispirati alcuni compagni di classe. Arwa, Lucien e Mario suonano il piano, Isabella il violino e Serena adora ascoltare musica.

La musica ha origini molto antiche. Fonti ne attestano l’esistenza a partire da 55000 anni, probabilmente in Africa! Io suono il violino da due anni. Mi sono appassionata perché ho sentito qualcuno che lo suonava e da lì mi è piaciuto talmente tanto da voler imparare! Frequento la scuola Prime Note di Ferrara e la mia maestra si chiama Anna. Mi sono esibita in alcuni saggi organizzati al Tumiati. Una grande emozione

Isabella

Suono da 1 anno e mezzo. Mi sono dedicata al pianoforte ascoltando Beethoven e Mozart.

Arwa

Quando ho iniziato a suonare il piano avevo 5 anni. A casa di mio nonno ce n’era uno e, per curiosità, ho cominciato a strimpellarlo. La passione per la musica non mi ha più lasciato

Lucian

Ho iniziato a suonare il piano da qualche mese, seguendo le orme di mio fratello.

Mario

Adoro la musica, ma per ora preferisco ascoltarla e con le cuffiette mi sento tranquilla e felice. La musica ci aiuta ad entrare in un mondo magico.

Serena