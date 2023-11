La musica da camera di Schumann. Romasnticismo a Ferrara musica

Stasera al Teatro Comunale “Claudio Abbado” la stagione 20232024 prosegue con un progetto originale, nato su stimolo di Ferrara Musica e in collaborazione con il Bologna Festival: nella Maratona Schumann, sotto la guida della violinista Isabelle Faust, alcuni tra i maggiori interpreti di oggi - come Anne Katharina Schreiber (violino), Antoine Tamestit (viola), Jean-Guihen Queyras violoncello e Alexander Melnikov (fortepiano) - si alterneranno in duo, in trio, in quartetto e in quintetto nell’esecuzione dei capolavori della produzione cameristica di Robert Schumann, il compositore più emblematico del Romanticismo musicale. In considerazione della maggior lunghezza del programma musicale, l’orario di inizio del concerto è stato anticipato alle 19, e sono previsti due intervalli, di cui il primo più lungo, intorno alle 20, prevederà anche un buffet offerto al pubblico. I cinque musicisti proporranno un percorso che, pagina dopo pagina, testimonia l’influenza lasciata su Schumann da Bach, Haydn, Mozart e Beethoven. Il viaggio alla scoperta della sua musica da camera prenderà le mosse dai Phantasiestücke per violoncello e pianoforte op. 73, scritti nel 1849, anno fra i più fecondi e anche l’ultimo trascorso a Dresda. Rispetto al grigio clima culturale della città, i Phantasiestücke rappresentano un tentativo di evasione, realizzato con la complicità degli amici della locale orchestra di corte. Si prosegue poi con i Märchenbilder op. 113 per viola e pianoforte, veri gioielli della sua produzione cameristica, realizzati negli ultimi anni di attività. Il centro poetico di questa raccolta è la sensibilità visionaria, che determina l’ispirazione dei quattro brani. Il programma continua con la Sonata in la minore per violino e pianoforte op. 105, giocata nella tensione tra spirito romantico e rigore nelle forme, capace di dispiegare un mondo fatto di introspezioni psicologiche e di sogni fantastici venati di poesia romantica. Farà seguito l’esecuzione del Trio in sol minore per violino, violoncello e pianoforte op. 110, composto nel 1851 a Düsseldorf, ultima residenza tranquilla della famiglia Schumann. Non mancherà il Quartetto d’archi, con l’esecuzione del Quartetto op. 41 n. 1, il primo dei tre composti nel 1842 e dedicati a Mendelssohn, che li elogiò moltissimo. A chiudere la serata saranno due capolavori, il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 e il Quintetto per pianoforte op. 44. Biglietti da 3 a 25 euro. Il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber.