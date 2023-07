La musica della rinascita al bancone "Boom di clienti, grazie ai concerti"

di Mario Bovenzi

Ha preso da un anno e mezzo il timone dell’Antico caffè, bar con l’insegna che ha il sapore della tradizione in via Bersaglieri del Po. Oltre il bancone il profumo delle tazzine e dell’ottimismo. Dice Jonathan Tosi: "Il Summer Festival? Ha portato una ventata di vita, ragazzi, famiglie. Un bel segnale, vedere le strade e le piazze gremite. Fa bene alla nostra città". Tanta gente in piazza Trento Trieste, l’altra sera, le teste che ondeggiano, ‘Non so più a chi credere’, Biagio Antonacci menestrello al Ferrara Summer Festival, il tabellone che totalizza 3mila fan, braccia ai cielo, entusiamo alle stelle. Migliaia di supporter per The Lumineers; un fiume di ragazzini per Peggy Gou, a suo agio alla consolle, un po’ perplessa davanti ai piatti fumanti di tagliatelle e tortellini. La forchetta, joystick dell’appetito. All’orizzonte ora c’è Eros Ramazzotti, che viaggia verso il tutto esaurito. Diversi eventi, opposte interpretazioni. Bicchieri mezzi vuoti o mezzi pieni, dipende da dove si guarda. Alessandra Malaguti e Rebecca Nobili hanno aperto da pochi mesi il bar ‘Lo sbagliato’, via Mazzini. Una bella impresa, nel segno rosa. Dicono: "Quando arrivano artisti stranieri, al bar entra un mare di gente. Parliamo di turisti che oltre al concerto vengono a scoprire la città. Magari arrivano anche il giorno prima, ti accorgi subito che il giro aumenta. Con i cantanti italiani la musica cambia, radicalmente. I fan vanno al concerto, difficilmente si spostano dall’area dello show". Suggeriscono una diversa programmazione. "Il summer festival si accavalla con gli eventi alla darsena, chiederemo un appuntamento al sindaco. Incontrarsi, confrontarsi su quello che è meglio per la nostra città è fondamentale". All’angolo con via San Romano si affaccia un negozio di street fish. Calogero è dietro il bancone del fast food di pesce. Non ha alcun dubbio: "La manifestazione fa bene alla città, a pranzo il volume di clienti in questi giorni è aumentato. E in modo considerevole, siamo in luglio e c’è tanta gente per strada grazie a tutti questi eventi. Un panorama inedito fino a qualche anno fa. Si percepisce un’atmosfera effervescente. Tanti giovani animano il centro fino a tardi". C’è chi viene magari per ascoltare il concerto a ’bordo campo’, poi si ferma in qualche posto a mangiare. "Ferrara è viva", esulta. Poco lontano c’è la pizzeria d’asporto, lì la sera quando tacciono gli amplificatori si riversano ragazzini reduci dall’euforia del concerto. Margherita, quattro stagioni e prosciutto e funghi vanno via come il pane, nel calore che dal forno si mescola all’afa che viene dalla strada. Michele e Samantha Barioni, titolari del ristorante Encanto, tracciano il quadro. "Il nostro locale è andato molto bene grazie alla mostra sul Rinascimento a Palazzo Diamanti e alla rassegna cinematografica, questo è il target della clientela dell’Encanto. Il pubblico dei concerti è diverso, la musica, un trancio di pizza e via. Toccata e fuga". "Comunque una bella ventata di ossigeno per la città", aggiunge Gianluca Boarini al tavolino del locale. Aghayan Behzad dal 2017 dà il benvenuto ai clienti che varcano la porta della sua piadineria, l’ha chiamata ’Krocco’. "Un nome di fantasia", precisa. Come quella che ha guidato il gesseto sul cartello al muro: "Non puoi comprare la felicità ma puoi comprare una buona piadina che è quasi la stessa cosa". "Il Summer Festival? Una bella manifestazione che fa lievitare i guadagni. Non posso che dirne bene", pala, salsiccia, peperoni. Gli ingredienti ci sono tutti.