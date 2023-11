La musica di Cristobal de Morales oggi a San Cristoforo alla Certosa

Oggi alle 18 nella Chiesa di San Cristoforo alla Certosa, all’interno del cimitero monumentale di Ferrara, il Coro Polifonico di Santo Spirito, in collaborazione con le sezioni maschili del Coro Nova Symphonia Patavina e del Coro Antènori, entrambi di Padova, eseguiranno un concerto per la commemorazione dei defunti dedicato alla musica sacra di Cristòbal de Morales (1500-1553), tra i massimi compositori e musicisti spagnoli e una delle figure più illustri della musica vocale del XVI secolo che trova l’origine nella nostra città, Ferrara, e nella sua importanza a livello europeo, se non mondiale, come punto di riferimento musicale per tutti i compositori e musicisti.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Missa pro Defunctis, a cinque voci, chiamata anche Messa da Requiem in quanto comincia con l’introito Requiem Aeternam, composta dal musicista andaluso durante il suo periodo di permanenza in Roma in qualità di cantore della cappella Pontificia; l’opera si contraddistingue per una doppia polarità, da una parte troviamo l’aspetto della tristezza per la gravità del tema trattato ma, dall’altra, come si volesse attenuare questo forte phatos, troviamo il tema della dolcezza caratterizzata da una musica soave: il lutto e la consolazione; oltre la messa verranno eseguiti due mottetti: Circumdederunt a 5 voci e Peccantem me quotidie a 4 voci dove la prima composizione appartiene alle antifone per l’Ufficio dei Defunti mentre Il testo del secondo componimento appartiene al settimo responsorio del Mattutino dei Morti. La direzione del concerto sarà curata dal Maestro Maurizio Sacquegna, specializzato in musica antica presso il Conservatorio di Musica Frescobaldi di Ferrara, fondatore e direttore di diverse realtà corali in veneto ha svolto attività concertistica anche come baritono nel sestetto vocale professionista EsaConsort; l’esibizione sarà arricchita dalla presenza all’organo del Maestro Roberto Loreggian.

Il concerto verrà replicato a Padova, domani alle 21, nella Chiesa di Santa Sofia (Via Santa Sofia, 102, Padova). L’ingresso all’evento è gratuito e darà a tutti la possibilità di vivere un evento musicale commemorando i propri cari defunti. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Ferrara e di Padova, che sostengono questo progetto dedicato a celebrare la tradizione e l’arte musicale che uniscono le nostre comunità.