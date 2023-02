‘La musica dona emozioni’ a teatro

Al centro, il tema del "donare". ‘La musica dona emozioni’ è il titolo della rassegna di tre concerti che l’Orchestra Giovanile Cherubini di Ravenna terrà al Teatro Comunale Abbado. Gli appuntamenti a sostegno della Fondazione Ado, da anni accanto ai pazienti affetti da patologie oncologiche o cronico evolutive a Ferrara e in provincia. "Da quando sono direttore artistico dell’Abbado – commenta Marcello Corvino – abbiamo puntato molto sulla collaborazione con Ravenna, con iniziative che ci hanno dato grande soddisfazione, come questo progetto". "Ravenna e Ferrara sono città consorelle nella cultura – così Antonio De Rosa, della Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – la musica dona emozioni: sottolineiamo il ‘dona’, perché c’è l’elemento importante della solidarietà". Il 50% del ricavato di botteghino, infatti, andrà ad Ado: "sono molto onorata per questa iniziativa", dice Gisella Rossi, presidente di Ado. Il primo concerto domenica 5 marzo, alle 16. Protagonista, oltre all’Orchestra Cherubini, sarà Giovanni Sollima: insieme, porteranno un programma che racchiude il Concerto in do maggiore di Haydn fra due composizioni dello stesso violoncellista. Particolare, sarà l’esecuzione di ‘The N-Ice Cello Concerto’. Sollima, eseguirà il brano su un violoncello di cartone. Lunedì 17 aprile, alle 20.30, con Simone Zanchini e la sua fisarmonica. Porterà l’Opale Concerto, di Richard Galliano, ‘Four Colors’, brano richiesto da Zanchini al compositore Roberto Di Marina. Ci sarà il ‘Bandoneon Concerto’. Chiuderà con Astor Piazzola e una Tango Suite, che include ‘Oblivion’ ed ‘Escualo’. Sul podio, Giovanni Conti, giovane direttore. L’ultimo dei concerti l’11 maggio, alle 20.30. L’appuntamento sarà dedicato al jazz, con il quartetto composto da Flavio Boltro alla tromba, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Giachino al piano ed Enzo Zirilli alla batteria, spalleggiati dal Decimino della Cherubini. Gli arrangiamenti del programma di Andrea Ravizza. Biglietto per il singolo concerto 15 euro, per studenti e over 65 è di 9 euro.

f. f.