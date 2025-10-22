"La musica è energia e solidarietà. Bambini, tenete duro. Noi ci siamo"

Stasera alle 21 al teatro Comunale, in occasione della 17esima Edizione dela serata benefica ‘Un Angelo di nome Giulia’, Elio e le Storie Tese offriranno al pubblico un’esibizione di grande qualità, ironia e originalità. Occasione per continuare a sostenere i progetti di Psico-oncologia pediatrica e cure palliative pediatriche dell’ Associazione Giulia. È Faso, bassista del gruppo, che parla di musica ed emozioni.

Faso, come nasce il vostro coinvolgimento nell’evento?

"Siamo sempre molto sensibili a queste iniziative. Quando c’è qualcuno che si impegna davvero, che investe tempo, energia e cuore per aiutare chi ha bisogno, per noi è un grande sì. Quando ci arriva una proposta come quella dell’Associazione Giulia, che fa un lavoro serio e importante, non ci tiriamo indietro".

Quando la musica incontra il sociale, cambia qualcosa nel vostro modo di stare sul palco?

"Assolutamente. È un onore e anche un motivo in più per salire sul palco. Certo, non ci vogliamo gasare troppo, perché bisognerebbe farlo più spesso e in tanti. Però in occasioni come questa, la nostra intenzione è chiara: far star bene chi ascolta. Alla fine, il nostro pensiero è semplice: se uno ascolta della musica, deve stare meglio di prima. Questo è ciò che ci guida sempre, ma ancora di più in serate come quella di Ferrara".

Musica che aiuta l’anima, non solo nel raccogliere fondi?

"Sì, la musica è cibo per lo spirito. Come tante altre forme d’arte, nutre, sostiene, accarezza. Ed è gratis, accessibile. È una forma potentissima di energia positiva".

Con voi, oltre alla musica, arriva anche il sorriso. Ironia e cuore: è una scelta artistica o un modo di affrontare la vita?

"Entrambe le cose. Quando è nato Elio e le Storie Tese, è stato naturale condividere questa visione: suonare musica complessa, ricca, ma con testi che alleggerissero, che facessero sorridere. Poi, come spesso accade, ci si diverte… e si scopre che c’è più profondità di quanto si pensasse. Pensi che alcuni testi sono stati analizzati in tesi di laurea e leggendole abbiamo scoperto che dento vi abbiamo messo cose di cui non eravamo consapevoli neanche noi".

C’è una vostra canzone che pensa sarà sempre attuale?

Sicuramente La Terra dei Cachi. È nata per gioco, mettendo insieme tutti i luoghi comuni più triti sull’Italia. Però, con il tempo, si è trasformata in un affresco abbastanza realistico. Oggi è ancora attuale".

Ma oggi con il politically correct come fate?

"Era nato con uno scopo giusto: evitare di offendere, essere più attenti. Però, come tutte le cose, ha preso una piega un po’ estrema. A volte si perde il senso dell’ironia. Canzoni come Cara ti amo oggi verrebbero fraintese. Ma se la ascolti insieme a Servi della Gleba, capisci che prendiamo in giro tutti – uomini e donne – e prima di tutto noi stessi. L’ironia funziona sul contrasto. Se lo togli, perdi tutto. Non bisogna aver paura di ridere, anche delle cose serie".

Cosa spera che il pubblico si porti a casa dal concerto di Ferrara?

"Vorrei che dicessero ‘Che bella musica ho sentito stasera’, tutta suonata e cantata dal vivo, senza trucchi".

Quale messaggio per i bambini in cura e alle loro famiglie?

"Elio e le Storie Tese sono con voi. Sappiamo che è una battaglia dura, complicata, ma non siete soli. L’Associazione Giulia fa un lavoro importante. Il nostro messaggio è: tenete duro". Noi siamo con voi, e se con la nostra musica riusciamo a farvi sorridere, anche solo per un attimo, è già qualcosa di prezioso".