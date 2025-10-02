La musica incontra il volontariato. A teatro sono note per la ricerca

L’associazione Parkinsoniani & Caregiver ha deciso di promuovere il concerto "Note per la ricerca: la musica incontra il volontariato", grazie anche al contributo di 1000 euro dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara e il supporto della Fondazione Teatro Comunale, luogo in cui si svolgerà il concerto. L’evento martedì 7 ottobre alle 20.30.

"Sarà una serata speciale, dove sostenere con grande concretezza una parte fondamentale del volontariato, che si prende cura di chi soffre a causa di patologie neurodegenerative come il Parkinson – afferma l’assessore Cristina Coletti –. Ancora una volta l’arte e la musica dimostrano di essere un importante veicolo solidale, capace di unire la comunità. Questa iniziativa rappresenta un gesto di vicinanza verso le famiglie e soprattutto i caregiver".

Sul palcoscenico si esibiranno Claudia Corona, Annalisa Monaco, Raffaello Bellavista, Claudio Rimondi e Robert Sulpizio, con la consulenza artistica del Maestro Fulvio Massa e la partecipazione del Maestro Carlo Bergamasco, il quale ha affermato che "spesso i concerti di beneficenza vengono sottovalutati, ma da anni stiamo constatando che le opere artistiche presentate in queste occasioni non hanno nulla da togliere alla nostra programmazione normale".

L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza della Corale Quadrivium di Medicina e della Corale Vincenzo Bellini di Budrio, diretta dalla Maestra Paola Del Verme, mentre al pianoforte si esibirà il Maestro Marco Belluzzi. Parteciperanno gli alunni del liceo Carducci", al quale è stato fatto un plauso proprio dal presidente di Apc Guglielmo Piva: "Cerchiamo di portare un po’ di tranquillità nella vita di queste persone e questo concerto cerca di raccogliere più fondi possibile per finanziare la ricerca. I giovani, in questo, non si sono tirati indietro e li ringrazio molto per la loro partecipazione".

Il biglietto ha un costo di 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Neurologia di Ferrara, alla Limpe (Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di Parkinson, le Sindromi Extrapiramidali e le Demenze) e all’Apc.

Riccardo Fattorini