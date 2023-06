La nomina romana "Percorso di militanza, questo il coronamento"

Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente in quota Fratelli d’Italia. E’ recentissima la sua nomina nell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito di cui è espressione all’interno della giunta.

Il coronamento di un percorso?

"Beh, sicuramente è un’attestazione di estrema fiducia che il direttivo nazionale del movimento ha voluto conferirmi. Questo incarico è sicuramente il coronamento di un percorso politico, di militanza nei movimenti giovanili, che affonda radici lontane. Basti pensare che le mie prime attività sono iniziate nel 2006. Per cui non posso che essere grato in particolare al presidente di Gn, Fabio Roscani e a tutto il gruppo della dirigenza".

Nei prossimi giorni prenderà il via la kermesse di Gn, Fenix, a Roma. Anche lei sarà là.

"Sì, modererò venerdì un panel molto interessante sul tema ambientale che vedrà, come ospite principale, il ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Sarà, diciamo, la prima ‘uscita’ ufficiale da membro dell’esecutivo nazionale i Gioventù Nazionale".

Il suo impegno nel movimento giovanile mi spinge a farle una domanda, che attiene alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2024. Come si immagina il ruolo dei giovani nell’ambito del centrodestra?

"La realtà politica della militanza di destra a Ferrara è estremamente florida e conta almeno un centinaio di militanti. Facciamo militanza politica da decenni e, checché ne dicano a sinistra, rappresentiamo una realtà di spicco: Azione Universitaria è risultata la prima lista alle ultime elezioni in ateneo e Azione Studentesca esprime il presidente della consulta provinciale. Noi stiamo costruendo la nuova classe dirigente del centrodestra e da cui la coalizione dovrà attingere. Per cui, mi aspetto che ci siano diversi candidati al Consiglio Comunale giovani. E, auspicabilmente, tanti eletti. L’apporto dei ragazzi può essere fondamentale su tanti dossier (dall’università alle interconnessioni con Unife e il mondo del lavoro), per cui senza essere giovanilisti occorre puntare su di loro".

Federico Di Bisceglie