La nonna morì dopo le sue botte Pena ridotta di 4 anni per il nipote

di Cristina Rufini

FERRARA

Pena ridotta di quattro anni per Pier Paolo Alessio, il venticinquenne accusato della morte della nonna Maria Luisa Silvestri, 71 anni, il 20 novembre del 2019 in via Marconi a Ferrara. O meglio di averne con il suo comportamento, tra cui alcuni colpi alle testa, causato il decesso dovuto anche alle particolari condizioni fisiologiche dell’anziana. Alessio – che è assistito legalmente dall’avvocato Pasquale Longobucco – ieri è stato condannato dai giudici della Corte di Assise di Appello di Bologna a dodici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, con una pena ridotta di quattro anni rispetto a quella che era stata sentenziata dalla Corte di Assise di Ferrara a gennaio dello scorso anno. "Davanti a una simile tragedia, da qualsiasi punto di vista la si guardi – commenta l’avvocato Longobucco – non possiamo certo parlare di soddisfazione. Ma accogliamo certo con favore la riduzione della pena, in attesa di capire quale o quali delle istanze della difesa i giudici abbiano accolto e quali rifiutate. Avevo chiesto, oltre la derubricazione in omicidio colposo, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il vizio parziale di mente e l’eccesso di pena. Attendo le motivazioni che saranno depositate tra sessanta giorni per capire ed eventualmente fare ricorso alla Corte di Cassazione". Longobucco si sofferma poi su un aspetto umano che probabilmente è quasi più importante della riduzione di pena. "Da questa immane tragedia – conclude l’avvocato – è nato un importantissimo recupero del rapporto tra Alessio e suo nonno (marito della vittima, ndr). Recupero che peraltro era iniziato fin da subito, quando Alessio era ancora in carcere". Da un po’ di tempo il ragazzo è ristretto agli arresti domiciliari, con possibilità di lavorare.

I fatti. Quel 20 novembre del 2019, mentre nonna e nipote rientravano a casa in auto dalla pizzeria della madre del ragazzo a San Martino, al culmine di una lite Alessio l’ha presa a botte. Le percosse, di per sé, non furono tali da uccidere la pensionata – è stato accertato nel corso delle indagini coordinate dal pm Barbara Cavallo – , ma hanno contribuito a far precipitare le sue già precarie condizioni di salute, fino alle estreme conseguenze. Le violenze, insomma, furono concausa di un infarto. Il giovane all’inizio fu accusato di omicidio volontario con dolo eventuale (aggredendo la nonna avrebbe accettato le conseguenze letali del suo gesto). Già la Corte d’Assise nella sentenza di primo grado aveva invece riqualificato il reato in omicidio preterintenzionale. In sostanza, secondo i giudici ferraresi, Alessio voleva picchiare la nonna ma non ucciderla. E già allora la difesa aveva sottolineato come la pena fosse elevata rispetto ai fatti e ieri la Corte di Assise di Appello di Bologna ha accolto almeno in parte le richieste della difesa.