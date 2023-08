"La nostra anguria gialla è il frutto dell’estate"

Scatta la passione per il ‘Cocomero giallo’ e i sapori dell’estate hanno i colori dei campi di Salvatonica. Li produce, tra le orticole, l’azienda di Luciano Bruschi e ogni giorno arrivano ai mercati generali di Bologna e di Padova. Dolci, leggeri, freschi, sono ancora un prodotto di nicchia ma sempre più scelto dai curiosi, dagli appassionati e soprattutto da chi fa catering, per gli abbinamenti cromatici che garantisce l’abbinamento con l’anguria rossa e altri prodotti. "L’idea di produrre cocomero giallo è arrivata da un amico e insieme alla genetista abbiamo provato questo innesto botanico naturale su un appezzamento di sei mila metri quadrati – racconta Bruschi -. E’ dolce, delicato, molto dissetante e senza semi e abbiamo scoperto che ha una buona fetta di mercato. Inizia adesso ad essere sugli scaffali dei supermercati scelto, soprattutto da chi fa catering, per le coreografie cromatiche alle quali si presta nei piatti". Una coltivazione sperimentale ben riuscita che mette radici e svela un’altra tipicità dei campi di Bondeno.

L’azienda è nata negli anni ‘70 dal padre Fernando, allevatore e frutticoltore. La passione di Luciano Bruschi ne ha fatto un’azienda di cinque ettari di orticole, con tanto di serre, che produce melone, cocomero e zucchine e dieci ettari di seminativo a grano e mai. Ma tra le tipicità, che sono il vanto della madre Giovina, protagonista per anni della vendita diretta in azienda, c’è anche il miele Millefiori, uno dei primi prodotti a Bondeno, al quale è stata riconosciuta la De.Co ovvero la ‘Denominazione comunale di origine’, un’arte che ha imparato dai corsi di Gino Alberghini dell’associazione ‘Terre matildee’ che in questi anni ha fatto scuola a centinaia di apicoltori. "Le api sono fondamentali per l’impollinazione – mostra Bruschi indicandole mentre volano da un fiore all’altro dei meloni a terra -. Abbiamo 150 arnie e faccio il miele con due fioriture. In aziende servono per impollinare, poi abbiamo scoperto che il miele era davvero buono ". Una passione per l’ambiente che l’ha portato ad irrigare il mais con impianti a goccia per risparmiare acqua e nutrire i terreni con sostanze naturali. "Luciano Bruschi ha da sempre un occhio di riguardo per la natura – sottolinea Michele Sartini assessore alle attività produttive – e produce miele De.Co. Nonostante grandine, siccità e danni provocati dai disastri atmosferici sta continuando e non ha mai mollato. L’amministrazione comunale è sempre attenta ad intercettare bandi regionali per poter aiutare i produttori".

Claudia Fortini