"La nostra base tiene d’occhio i detriti spaziali"

Una delle più grandi eccellenze italiane e internazionale, ha sede a Poggio Renatico ed è il Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica che, nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’Arma, sta organizzando diversi momenti importanti nel ferrarese. Il calendario inizierà il 28 marzo alle 18 con la messa in Santa Maria in Vado, proseguirà dal 15 al 25 aprile con una mostra fotografica a Bondeno, 4 conferenze a Ferrara, il 26-28 maggio al Castello una mostra espositiva velivoli con simulatore, il 17 settembre il grande open day alla base logistica di via Wagner con la corsa del centenario, mostra di velivoli storici, gli show di aeromodellismo e paracadutisti, a novembre all’ex convento San Paolo la mostra itinerante e il la chiusura il 3 dicembre al Comunale con il tradizionale concerto di Natale.

Coa che da poco più di un anno è anche un importantissimo punto di riferimento dottrinale per l’utilizzo e lo sviluppo del potere aerospaziale, compito sempre più fondamentale che si aggiunge a quelli di difesa aerea, pianificazione di operazioni in qualsiasi contesto militare o interagenzia come ad esempio l’operazione Aquila Omnia salvando 3300 afghani in pochi giorni che ha valso al Coa la medaglia al valore. Centro nevralgico di comando e controllo che include anche sezioni interforze, punto significativo di interfaccia anche con la Nato, e proiettata sempre verso il futuro, per la sicurezza, con davanti sfide da affrontare. Con la recente riorganizzazione il Coa ha ampliato il raggio d’azione anche verso lo spazio "Dallo spazio può arrivare qualsiasi tipo di minaccia, sia volontaria militare che data dai rottami di satelliti in caduta – spiega il Generale Claudio Gabellini – il Centro Space Situational Awareness, è unico in Italia lavorando con agenzie internazionali, ha capacità di vedere, capire, prevedere e dare info vitali. Anche allarmi se necessario".

Preziosi occhi verso lo spazio sempre più congestionato, fortemente conteso e sempre più ricco di minacce artificiali che potrebbero danneggiare satelliti, il Cssa calcola dunque tempi e punti di rientro, controlla anche l’attività solare e il suo impatto sul degrado dei satelliti o le interferenze delle tempeste solari, e monitorizza i detriti spaziali. Come, ad esempio, l’effetto del missile russo che a novembre ’21 è riuscito ad abbattere il suo satellite creando 1200 detriti da monitorare.

"Stiamo anche monitorando la situazione Ucraina, i comportamenti, affinando la nostra preparazione – dice Gabellini – le altre sfide? Legali, cyber per la protezione dei dati dagli attacchi, l’info war, cioè la tempestività di comunicazione togliendo all’avversario la divulgazione di fake news". Del resto, sta per cambiare lo skyline di Poggio perché da qualche giorno è iniziata la demolizione del vecchio radar, che diventerà un monumento all’entrata del Coa.

Laura Guerra