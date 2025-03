La nostra città è ancora una volta ’Plastic free’: "Tuteliamo l’ambiente"

Ferrara si conferma protagonista nella tutela dell’ambiente, ricevendo per il quarto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento da Plastic free, associazione impegnata a livello nazionale nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di pratiche sostenibili. Confermato il massimo del punteggio insieme ad altre sette città italiane, unico capoluogo di provincia tra queste. Il punteggio, indicato con tre tartarughe, è la massima valutazione esprimibile dall’associazione, a testimonianza dell’eccellenza nelle politiche ambientali adottate. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato nella Sala teatrale del Mediterraneo di Napoli, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle 122 città italiane premiate con una, due o tre tartarughe. Il premio è stato assegnato a Ferrara per la forte collaborazione tra amministrazione comunale e Plastic Free, con lo scopo di ridurre l’utilizzo di plastica monouso e promuovere una cultura ambientale consapevole. La collaborazione, infatti, ha dato vita a un percorso virtuoso che vede la città estense come punto di riferimento nazionale per le politiche ambientali, grazie a iniziative concrete come campagne di sensibilizzazione, eventi di raccolta dei rifiuti e progetti educativi nelle scuole. "Questo riconoscimento è uno stimolo a proseguire su questa strada con ancor più determinazione – così il vicesindaco Alessandro Balboni (foto) –. La salvaguardia dell’ambiente è una sfida che riguarda tutti e solo attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni possiamo costruire un futuro più sostenibile. La riconferma della valutazione a Ferrara è una soddisfazione e dimostra come il lavoro di squadra e la partecipazione attiva della comunità possano generare un impatto positivo e duraturo sull’ambiente".