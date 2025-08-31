La nostra città ‘sfila’ sul red carpet: "Unesco, investiamo con decisione"

Ferrara ‘sfila’ al festival di Venezia. Per la prima volta Ferrara approda su una delle vetrine più prestigiose a livello internazionale.

Per celebrare i 30 anni dal riconoscimento unesco (1995-2025), è stato realizzato uno spot promozionale di Ferrara, proiettato nei giorni della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, all’ingresso del red carpet di Venezia. Il video raccoglie le principali eccellenze e attrattive della città: il Castello, Palazzo Schifanoia e Palazzo dei Diamanti, le Mura e la nuova Darsena, oltre al Museo Antonioni, spazio espositivo dedicato al grande regista ferrarese Michelangelo Antonioni, premio Oscar alla carriera.

Con questa iniziativa prende avvio la campagna di promozione della città in occasione delle manifestazioni che animeranno l’ultima parte del 2025, racchiuse nel programma dedicato al trentennale dal riconoscimento Unesco. "Questa iniziativa – spiega il sindaco Alan Fabbri – rientra in un progetto più ampio di valorizzazione e promozione della città, che abbiamo avviato fin dall’inizio del mandato e che portiamo avanti con attenzione e coraggio, per far conoscere Ferrara oltre i consueti canali promozionali e anche fuori dai confini nazionali. Stiamo investendo con decisione e con strategia, come dimostrano i risultati e i dati turistici in crescita".