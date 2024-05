"La nostra Europa, figlia di N. N."

"Ferrara è riconosciuta come la capitale della fantasia. E la fantasia è una risorsa che serve per guardare meglio al cuore della realtà, per conoscerla e approfondirla". Così Davide Rondoni, poeta, scrittore, sceneggiatore, direttore artistico di Fe.Fant, presenta il Festival della Fantasia, arrivato alla sua quarta edizione, che da domani a domenica, sfoglia e diffonde cultura. Per quattro giorni la città apre ad iniziative e incontri che si fanno spunti per scrutare, leggere, ascoltare e parlare al mondo.

‘FeFant’ dedica questa quarta edizione all’Europa: come nasce l’idea?

"L’idea è quella di un’Europa intesa non come concetto geografico, ma come continente con un’identità culturale. Solo la cultura la costruisce perché rappresenta ciò che l’uomo esprime sul significato del vivere. Per questo, si parlerà di lavoro, si affronterà il tema della composizione e scomposizione dell’Europa con Francesco Botturi e Rocco Buttiglione".

Un messaggio di pace?

"Senza fantasia gli esseri umani uccidono e fanno la guerra. Proprio in un momento come questo, dove sulle narrazioni di guerra si giocano tante cose, ne parleremo con Toni Capuozzo, uno dei più grandi inviati nei teatri dei conflitti. Perché per raccontare la guerra e costruire la pace, ci vuole fantasia, ovvero bisogna saper vedere profondamente l’apparire dei fenomeni". Che vento soffia secondo lei oggi sull’Europa?

"Più che un vento la fantasia è una vera e propria messa a fuoco della realtà. Credo che l’Europa oggi sia diventata troppo ‘Figlia di N. N.’ ovvero di ‘Numero e Narciso’, dove l’unica cosa che conti sono il calcolo e l’apparire. La fantasia ci permette di uscirne. I poeti hanno sempre avuto molto da dire a chi fa cultura e politica perché in mezzo a tante parole di plastica, a slogan e a standard, chi è illuminato guarda alla poesia come a uno dei pochi luoghi di parole vive"

La fantasia intesa quindi come fulcro dell’arte, della cultura, dei quella che può essere definita la conoscenza diffusa?

"Ne parleremo venerdì e sabato con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, con Roberta Tosi e Costantino D’Orazio, che proporranno il Corso accreditato per insegnanti di arte, guide turistiche e studenti universitari. Ho tenuto molto a questo momento di formazione dedicato a persone che quotidianamente insegnano ai ragazzi. C’è bisogno di rieducare lo sguardo alla bellezza e alla fantasia"

Quanto è importante ai nostri giorni parlare di fantasia per cambiare il mondo?

"La fantasia non è avere un’idea, ma reperire la grandezza del mondo, la profondità delle cose. L’hanno fatto tutti i grandi autori. Sono gli uomini della conoscenza che ci fanno conoscere meglio la vita. Non è una fuga, ma approfondimento. E questo festival che continua a crescere, dove chi attraverso il linguaggio artistico, filosofico, economico, musicale si incontra, lo dimostra".

Claudia Fortini