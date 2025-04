"La nostra ’guerra civile’ e le opposte memorie che ancora ci dividono"

“Ma ho visto i morti sconosciuti, i repubblichini... anche vinto il nemico è qualcuno... Ora che ho visto cos’è una guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: -E dei caduti che ne facciamo?”. Quando Pavese fissa la tragedia di quel che accadde nel nostro Paese nel periodo ‘43-‘45 non ha esitazione a definire “guerra civile” quella che vide combattere su opposti fronti quella sfortunata generazione di giovani mandata al massacro. Una generazione abbandonata a sè stessa che, dopo aver assistito alla vergogna devastante di una “resa senza condizioni”, prese coscienza di dover affrontare da sola la decisione di scelte drammatiche, apparse ben presto foriere di una immane catastrofe. Ma Pavese fu tra i pochi. Una storia che per decenni si è fatta mito, ha preferito nascondere, ancor meglio negare, la realtà, come se i fascisti non fossero Italiani che in quel tragico 8 Settembre fecero una scelta “sbagliata”, a volte consapevole, a volte no, giacchè “basta un nulla, un passo falso.... E ci si ritrova dall’altra parte”. E questo ha fatto sì che a tutt’oggi persistano fratture che continuano ad apparire insanabili, mantenute tali da steccati ideologici che impediscono una valutazione senza pregiudiziali, non viziata da odi di parte, portato di ogni guerra civile. A ottant’anni di distanza dovremmo leggere le pagine del nostro passato alla luce dei fatti inconfutabili che ci consegnano la cruda realtà di una guerra perduta, che facili trionfalismi non possono cancellare. E’ vero, ci liberammo di una dittatura che ci aveva portato alla rovina, ma a quale prezzo! Le opposte memorie continuano ad essere troppo vive, troppo personali e gravate da dolori e drammi che nessuna imposizione può annullare, ma che fanno comunque parte della storia comune del nostro Paese. Il che non significa cancellare la realtà di quanto avvenne, ricorrendo a giustificazionismi che non fanno onore a tanta sofferenza, ma nel contempo riconoscere che una diffusa reticenza preferì ignorare la complessità delle ragioni che portarono al dramma spaventoso di una guerra fratricida , nel timore che si corresse il rischio di equiparare i morti dell’una e dell’altra parte, di mettere sullo stesso piano due interpretazioni dell’amor di Patria diametralmente opposte che sfociarono in un vero e proprio bagno di sangue, che proseguì, in tutta la sua gravità, ben oltre quel fatidico 25 Aprile. E a noi resta un Paese diviso che guarda al passato, chiamando in causa continui regolamenti di conti.

Fiorenza Bignozzi