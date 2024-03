La nostra intervista al bancone della macelleria: "Carne made in Italy, una garanzia nel piatto"

MANGIARE CARNE

É SOSTENIBILE?

Nell’ambito dell’alimentazione sostenibile ci siamo chiesti se mangiare carne sia sostenibile o meno, abbiamo allora deciso di intervistare gli addetti alla macelleria del nostro paese, “Macelleria “M. C. M” di Santa Maria Codifiume. Qui si possono trovare prodotti che provengono da vari stati, di buona qualità e a prezzi adeguati.

Analizzando l’ambiente in cui è inserita vediamo che è vicina ad un piccolo parcheggio e ben visibile grazie al cartello con scritto “Macelleria”. All’interno troviamo un bancone centrale con esposti vari tipi di carne, ci sono due spazi appositi per le fiorentine, ed è varia l’esposizione di vini, formaggi e spezie. Proseguendo nell’analisi troviamo due frigoriferi con appesi i salumi. Ovviamente non mancano un ambiente in cui si lavora la carne, una dispensa ed un piccolo ufficio. Abbiamo proseguito la nostra “inchiesta” intervistando gli addetti alla vendita ed abbiamo chiesto da dove provenga la carne e quale sia la tipologia più venduta, ci hanno risposto che solitamente preferiscono usare prodotti italiani, ma alcuni tagli pregiati provengono dalla Spagna, come il maialino iberico, ed altri dalla Finlandia come la Sashi.

Rohan Ahmed, Giuseppe Balzano, Gemma Bolognesi, Matteo Cervellati, Maira Di Gregorio, Rached Dkhil, Matteo Antonino Vetrano