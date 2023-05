"La nostra riflessione sui valori della vita"

‘Storia interattiva nelle scuole’, i racconti che aiutano a crescere. Così si intitola la seconda prova della classe quarta A, scuola primaria Tumiati. Gli alunni della classe quarta A della scuola primaria Tumiati hanno aderito al progetto ‘Storia interattiva nelle scuole’ ideato e realizzato attraverso la collaborazione delle Associazioni Aves e Circi.

Chi sono?

L’associazione Aves (associazione volontariato per l’educazione alla solidarietà) nasce nel 1994 con lo scopo di promuovere l’educazione ai cinque valori umani universali: amore, verità, pace, rettitudine, non violenza. Aves ha sviluppato un progetto educativo con lo scopo di diffondere nelle scuole la “cultura della solidarietà”. L’associazione Circi (Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia) è un’associazione di genitori e cittadini ferraresi fondata nel 1985 per promuovere una più attenta cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. Il progetto “Storie interattive” si presenta come una proposta didattica innovativa flessibile, rivolta al mondo della scuola e non solo, il cui obiettivo è quello di formare individui autonomi, capaci di operare scelte responsabili e consapevoli volte al benessere collettivo, favorendo le relazioni interpersonali all’interno del gruppo-classe. I volontari si propongono come “raccontastorie”: ogni racconto è narrato, proiettato e presentato in modo che gli studenti possano parteciparvi attivamente, secondo il principio che “chi ascolta dimentica, chi vede capisce, chi fa impara”.

I RAGAZZI RACCONTANO

LA LORO ESPERIENZA

"E’ stata un’avventura coinvolgente ed entusiasmante che ha portato noi ragazzi a riflettere su valori importanti della vita! Disposti a ferro di cavallo, abbiamo cantato una canzone di benvenuto per rompere il ghiaccio e creare un’atmosfera positiva. Quindi, i volontari hanno iniziato a narrare una storia, mostrando le immagini sullo schermo della Lim. Le sequenze venivano interpretate dagli alunni che con buffi cappelli, recitavano le battute dei personaggi del racconto"

Chiara, Benedetta, Gaia, Andrea, Francesco P.

Ad occhi chiusi ed in assoluto silenzio, abbiamo fatto un viaggio immaginario guidati dalla voce calma e coinvolgente di Stella. Abbiamo immaginato di entrare magicamente nella storia, sognando di indossare un mantello che ci rendesse invisibili e ci permettesse di parlare con i protagonisti del racconto.

Sandra, Greta, Francesca, Eraldo, Giacomo G.

Aperti gli occhi, abbiamo avuto la sensazione di essere tornati da un lungo sogno. Quindi, ognuno di noi ha avuto la possibilità di raccontare ai compagni ciò che aveva immaginato. Grazie a questa esperienza coinvolgente abbiamo compreso quanto siamo diversi e questo è un valore aggiunto che ci rende unici

Francesco T., Giacomo P., Aurora, Petra, Ana, Diego

Gli alunni non hanno semplicemente ascoltato un racconto; l’hanno vissuto, ne hanno preso parte. Hanno espresso liberamente le proprie idee su argomenti importanti che accompagnano la vita di tutti i giorni: l’importanza della diversità, i pregiudizi, l’essere discriminati, l’essere sé stessi senza farsi condizionare dai giudizi altrui. L’incontro si è concluso con un canto collettivo.

Lorenzo, Giovanni, Antonio, Matteo, Angelica