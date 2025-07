"La nostra sagra, un piccolo laboratorio"

Non si è ancora spenta l’eco della Sagra dell’Arachide e del Pop Corn di Mezzogoro, che col patron della manifestazione Mauro Tonello, ex-presidente della Società Italiana Sementi ma ora presidente di Bf Agroindustriale e nella nuova veste apre porte importante per le filiere, facciamo un bilancio sulla situazione dell’agricoltura. "La spinta della Pac, la Politica Agricola Comune che doveva sostenere gli agricoltori e garantire la sicurezza alimentare dell’Europa, non rispettava questo mandato – esordisce – creando un falso green più di carta che di sostanza, verso un mondo agricolo che si é reso conto dell’eccesso di burocrazia rispetto ad una più che necessaria pratica nel saper coltivare bene rispettando l’ambiente". Tonello ricorda la messa a dimora della Phacelia tanacetifolia, un’ottima pianta mellifera annuale che può raggiungere un metro di altezza con un fiore che produce polline e nettare di altissima qualità e attrae le api, con una produzione di miele che raggiunge i 10 quintali per ettaro. Sono stati immessi gli avanotti nelle risaie, passando da 70 a 730 ettari in pochi anni e "la Lidl ha sposato il progetto, creando una perfetta sinergia fra il mondo agricolo e grande distribuzione – precisa – che mette al primo posto la salvaguardia di quel bene prezioso che è l’ambiente e al tempo stesso ripopola naturalmente di fauna ittica autoctona i nostri corsi d’acqua. Siamo passati dal togliere la concia chimica del seme con la semplice termovalorizzazione così Mezzogoro e la sua Sagra, durante la quale sono tornate persone che sono emigrate per lavoro proprio per la risonanza che sta avendo, si sono rese conto che il loro paese natio si sta trasformando in un piccolo laboratorio per promuovere un’agricoltura sempre più attenta al benessere". Ricorda come qualche anno fa grazie al lavoro della Sis, si è recuperato un ecotipo locale di arachide, tipico delle zone del basso ferrarese, dove è conosciuto come "bagigia" e da pochi ettari sperimentali si è passati ad oltre 60 quest’anno. Un prodotto con sue particolari caratteristiche con taglia più ridotta dei baccelli e dei semi, e con un gusto più deciso e saporito. Non solo arachide ma, grazie alla sagra é nata "la volontà di istituzioni ed enti di ricerca di voler approfondire i temi naturalistici – conclude Tonello – e salutistici che ruotano attorno alle eccellenze, anche attraverso Diagram, una sociètà di ricerca che in collaborazione col Cnr sta effettuando un monitoraggio sulle risaie".

cla. casta.