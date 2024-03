La nostra salute. Gestire i pazienti colpiti da ictus, il punto al convegno

La gestione del paziente con esiti da ictus e le integrazioni sul territorio. Sono i temi al centro del convegno in programma per sabato (dalle 9 alle 13 nella sala conferenza di Cna) e organizzato da Esercizio Vita. Un appuntamento di approfondimento che vede il patrocinio del Comune, del ministero della Salute, della Regione e del Servizio sanitario Emilia Romagna. All’incontro di presentazione del convegno sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti e il presidente di Esercizio Vita Luca Pomidori con il vice presidente Michele Felisatti. "Ringrazio Esercizio Vita – ha spiegato Coletti – per l’attività di sensibilizzazione che svolge. Parliamo di una patologia cerebrale che attiene alla salute pubblica con costi sociali ed economici rilevanti. L’invecchiamento della popolazione impone sguardi prospettici. Parlarne in incontri pubblici è una forma di prevenzione che impone attenzione nell’individuazione dei fattori di rischio e nella promozione di stili di vita corretti. Apprezzo che sia dato valore alla figura dei caregiver, che nel tempo manifestano un bisogno di supporto di cui bisogna tenere conto".

In Italia sono circa 120mila le persone che ogni anno vengono colpite da un ictus ischemico o encefalico. È causato dall’improvvisa ostruzione di un trombo o di un lembo nel primo caso, dalla rottura di un vaso sanguigno che irrora l’encefalo nel secondo. Prevalenza e incidenza dipendono dall’età. A rischio si è dai 55 anni in poi. La mortalità è del 20-30% a 30 giorni dall’evento e del 40-50% a distanza di un anno. È infatti la seconda causa di morte, dopo l’infarto, nell’ambito delle patologie cardiovascolari. Il 75% dei pazienti sopravvissuti presenta danni neurologici. "Il nostro, come Palestra della Salute, è un osservatorio privilegiato – la sintesi di Pomidori e Felisatti –. Abbiamo potuto verificare che l’esercizio fisico aiuta, non solo nella ripresa fisica ma appunto in quella psicologica e dunque relazionale. È un percorso che richiede un team multidisciplinare".

Il convegno organizzato da Esercizio Vita, sarà a partecipazione gratuita e sarà suddiviso in tre momenti. Si parte con i saluti istituzionali, relazioni di esperti, tavola rotonda con le associazioni di riferimento, che mira a fare luce sullo stato dell’arte delle conoscenze, dei protocolli e dei percorsi riabilitativi. Non mancherà anche un momento in cui si ascolteranno testimonianze dirette. E ancora Pdta Ictus nella provincia di Ferrara, presa in carico riabilitativa, attività motoria ed efficacia psicologica. Sono solo alcuni dei temi che saranno approfonditi.