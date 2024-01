"La nostra sanità è un diritto, non è più così"

Secondo l’articolo 32 la nostra sanità e di riflesso anche l’assistenza sono un diritto costituzionale, ormai non è più così da anni. Sono cambiate le priorità, si sono invertite. Prima

ci sono i soldi ed i finanziamenti stanziati per le guerre, poi vengono quelli per la sanità. E non è solo una questione di fondi che vengono tagliati, la filosofia se vogliamo chiamarla così è quella di spostare la popolazione dal pubblico al privato. Prima si fanno tagli che vanno a pesare sulle famiglie, poi queste famiglie vengono costrette in pratica per le prestazioni a rivolgersi al settore privato. Una situazione che prosegue da anni, da tanti anni e che va di mano in mano peggiorando. Un altro esempio, quello della cosiddetta sanità secondaria. Con la nuova legge tutte le cronicità vanno a confluire verso il settore assistenziale.

I malati cronici vengono così chiamati fragili, quando in realtà sono malati a tutti gli effetti. Se si applicasse la legge, tutti i malati cronici, normalmente non autosufficienti,

avrebbero accesso alle strutture sociosanitarie in convenzione ed alle condizioni previste dai Lea, che per le diverse gravità dei malati (normalmente anziani, ma anche giovani), prevedono un diverso grado di copertura sanitaria con conseguente maggior quota a carico della Sanità e di conseguenza una diminuzione della quota assistenziale in carico ai ricoverati ed alle loro famiglie

(o ai Comuni per i casi con Isee troppo bassa). Considerando che la gran parte di questi ricoverati sono malati gravi o gravissimi, ne deriva che molti, se non quasi tutti, dovrebbero pagare una retta cosi composta: per i malati gravi 70% in carico alla sanità e 30% in carico al malato (se

l’Isee sociosanitario lo consente, altrimenti, in caso di Isee bassa, interviene il Comune di residenza); per i malati gravissimi, come gli Alzheimer o Parkinson, la copertura sanitaria

deve essere del 100%.

*Sanità oggi Ferrara

Medicina Democratica Ets