"La nostra viabilità è diventata un incubo"

D’accordo l’ondata di maltempo con precipitazioni record, ma è inaccettabile che ad ogni evento piovoso la superstrada che collega Ferrara alla costa si trasformi in una corsa a ostacoli. I rappezzi si staccano, le buche si riaprono e i malcapitati automobilisti ne pagano le conseguenze. Non basta riasfaltare, ma occorre fare di più: rifare in profondità i fondi stradali. La viabilità del comune di Ostellato nell’ultimo periodo si è trasformata in un incubo. Il sindaco Elena Rossi invita a far quadrato per portare a casa un risultato migliore: "Ho sempre rimarcato, in tutte le sedi istituzionali, l’importanza e la necessità urgente di rendere questa infrastruttura un collegamento veloce, sicuro ed efficiente, a vantaggio delle attività industriali e turistiche e, soprattutto, dei cittadini residenti.

Si parla sempre di necessità di rilancio dell’economia del basso ferrarese, ma non si considera che la questione principale è rappresentata dalla qualità delle vie di comunicazione. Se viene a mancare questo requisito di base è assolutamente inutile pensare allo sviluppo del territorio. Serve che le istituzioni, nel rispetto dei rispettivi ruoli, facciano fronte comune per richiedere con forza e determinazione un intervento risolutivo di questa situazione". La superstrada Ferrara-Porto Garibaldi è un’arteria di primaria importanza non solo per il turismo ai Lidi comacchiesi, ma anche per i residenti ostellatesi. E per diversi motivi. Li ricapitola il primo cittadino ostellatese: "Rappresenta la principale via di accesso ai Lidi ferraresi per decine di migliaia di turisti; rappresenta la via di accesso alla zona industriale Sipro di San Giovanni; è la principale via di accesso all’ospedale del Delta.

Da ultimo ma non ultimo è la principale via di collegamento tra i comuni del Delta e le città di Ferrara e Bologna per migliaia di lavoratori e studenti pendolari". La speranza di tutti è fare presto, senza le solite pastoie burocratiche e intervenire con criterio. Abbiamo tutti negli occhi la disastrosa gestione dell’ultimo intervento di manutenzione eseguito nel periodo estivo, con serpentoni di auto in coda e turisti esasperati. Per Ostellato doppia dose. La chiusura per pericolosità statica del ponte San Zagno ha fatto sì che il traffico si scaricasse sulla superstrada nel tratto compreso tra Ostellato e Corte Centrale. Neanche il tempo di collaudare il ponte, dopo due anni di attesa e milioni spesi, che spunta una nuova emergenza.

Franco Vanini