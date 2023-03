La nostra vita scolastica anche tra strumenti e suoni E’ il fiore all’occhiello da anni dell’istituto

La scuola secondaria di I grado di Comacchio si caratterizza per essere una delle poche a indirizzo musicale nella provincia di Ferrara. Nell’anno scolastico 1998-99 si è costituito questo indirizzo, in fase sperimentale, nella sua sede storica di Comacchio, in piazza Alighieri. Fortemente voluto dall’allora preside Pasqua Lina Carli, che amava profondamente il suo territorio e la cui intenzione era far nascere e coltivare passioni in una realtà in cui gli stimoli per i giovani erano minori rispetto ad altri territori. L’indirizzo musicale ebbe successo, tant’è che continua a essere il fiore all’occhiello dell’Istituto. Attualmente l’orchestra dell’indirizzo musicale è costituita dai seguenti strumenti: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino. All’interno della scuola è presente un’importante strumentazione: 12 tastiere, un klavinova (pianoforte elettronico), 2 pianoforti di cui uno verticale ed uno a mezza coda, 5 metallofoni, xilofoni, 2 chitarre, 9 flauti traverso, 5 violini, una batteria e numerosi leggii. Gli alunni che appartengono all’indirizzo musicale, hanno lezioni pomeridiane: un’ora individuale, dedicata allo studio dei brani e una, di ’musica d’insieme’, in cui gli alunni si ritrovano in orchestra e ’insieme’, appunto, si esercitano per le esibizioni musicali che si susseguono durante l’anno. Per gli strumentisti quest’anno è in programma un viaggio d’istruzione a Milano e Cremona, per visitare il teatro ’La Scala’ e il Museo del violino. Gli allievi “musicisti” hanno partecipato a diversi eventi, tra cui il concerto di Natale e un’esibizione con un conservatorio di Piacenza, ospitato per l’occasione a Comacchio.