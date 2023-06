’La Notte Celeste’ con il benessere termale a Lido delle Nazioni

Torna questo week-end ‘La Notte Celeste’, la grande festa delle terme dell’Emilia Romagna. Anche il Comacchio Summer Experience, il cartellone estivo del Comune di Comacchio, dedica uno spazio a questo weekend di svago e riposo. Domani, a partire dalle 21 sul Lungomare Italia a Lido delle Nazioni, è un dj set con musica lounge a cura di Franco Casoni creerà un’atmosfera rilassata per allontanare lo stress della settimana lavorativa appena trascorsa. La Notte Celeste ha sempre un occhio di riguardo anche per i bambini: non mancherà infatti l’intrattenimento anche per i più piccini con l’animatore Birillo che creerà e regalerà palloncini a tutti i piccoli turisti a passeggio sul Lungomare. Per il programma completo di Comacchio Summer Experience, si può consultare il sito: www.comacchiosummerexperience.it.