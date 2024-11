La notte dei pupazzi in biblioteca per i piccoli lettori

Il 22 e 23 novembre si terrà in biblioteca Peppino Impastato La notte dei pupazzi in Biblioteca. I bambini possono portare il loro pupazzo in Biblioteca venerdì alle 16 per fargli trascorrere la notte insieme ai suoi amici. Sabato 23 novembre alle 10.30 potranno riprendere il loro amico e farti raccontare come ha passato la notte in Biblioteca. Una belle iniziativa tesa a far conoscere ai lettori del domani la biblioteca. Attraverso le storie raccontate e il coinvolgimento dei bambini l’obiettivo è creare la cultura delle lettura. Le favole vengono create dagli stessi piccoli partecipanti attraverso la supervisione dei responsabili della biblioteca. Un modo per trascorrere delle ore lontani dai videogiochi e dalla televisione. Una salutare giornata in biblioteca per sviluppare nuove capacità e fantasie. Lo scopo è attraverso l’immaginazione creare i lettori del domani. La biblioteca a Portomaggiore è un motore inesauribile di iniziative.