Dopo il clamoroso successo dell’edizione d’esordio, torna alla Biblioteca comunale ‘Anne Frank’ di Copparo un appuntamento molto speciale: oggi si terrà, infatti, ‘La Notte dei Pupazzi in Biblioteca’, dedicata ai più piccoli e a tutta la famiglia. L’iniziativa, in collaborazione con il Fotoclub ‘Il Torrione’, partirà alle 16.30 con "Una Storia per Tutti": i bambini sono invitati a recarsi fra gli scaffali della Torre Estense con i loro peluche per ascoltare bellissime storie. La Pro Loco di Copparo preparerà una calda merenda per tutti. I peluche si fermeranno in biblioteca per due notti all’insegna della lettura e giovedì i bimbi potranno tornare a riprenderli, prendendo in prestito i libri che i piccoli amici di stoffa avranno scelto per loro. L’ingresso è libero ed è gradita la prenotazione a: biblioteca@comune.copparo.fe.it; 0532-864632.