La Notte dei Ricercatori . Scienza, studiosi e prof dai laboratori alla piazza

Piazza Castello si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. L’Università e la sezione estense dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sono i promotori di un appuntamento unico, previsto per venerdì 26 settembre, dalle 18 a mezzanotte. Una serata dove sono previsti stand interattivi, dimostrazioni scientifiche, esperimenti sorprendenti e attività pensate per tutte le età. Si tratta della ‘Notte dei Ricercatori’ che si terrà contemporaneamente in tutta Europa ed è promossa dalla Commissione Europea per avvicinare la società alla scienza e incoraggiare le carriere di ricerca. Anche quest’anno Ferrara partecipa all’interno del progetto Society reAGIAMO, insieme ad altre città italiane come Bologna, Cesena, Forlì, Predappio, Ravenna e Rimini.

L’iniziativa è stata presentata ieri dalla Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, dal Presidente del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione e Prorettore alla ricerca di Unife Giacomo Dimarco, dal Direttore della Sezione di Ferrara dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Roberto Calabrese. "La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta un momento speciale, in cui università e città si incontrano in uno spazio aperto alla curiosità e al confronto – ha spiegato la rettrice Laura Ramaciotti –. Si tratta di un’importante occasione per far uscire la ricerca dagli ambienti accademici e renderla patrimonio condiviso, accessibile, vivo. Come Ateneo, crediamo profondamente nel valore del dialogo con la società: portare la scienza e il sapere in piazza significa costruire relazioni, stimolare domande, generare nuove idee. Venerdì sera la nostra comunità sarà in piazza per mostrare ciò che facciamo ogni giorno e per condividere idee ed esperienze, accendere curiosità e desiderio di sapere".

A condurre la serata sarà Elisa Stefanati, psicologa, psicoterapeuta, giornalista e volto noto della divulgazione scientifica. Sul palco si alterneranno talk tematici, interviste e momenti di spettacolo, accompagnati dalla musica e dalle dirette di Radio Bruno. Alle 21 sono previsti i saluti istituzionali della rettrice e del prorettore alla ricerca Giacomo Dimarco, che sottolineeranno il ruolo cruciale della ricerca per il futuro del territorio e per affrontare le grandi sfide globali. A seguire, una serie di talk darà voce a esperti ed esperte su temi di forte attualità.

Nell’occasione presentati anche alcuni eventi di ‘Aspettando la Notte e oltre’ rivolti alla città per ampliare la proposta Unife della Notte Europea dei Ricercatori 2025. Angela Pignatelli del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione e organizzatrice della conferenza ‘Unife si racconta’, ha introdotto l’evento che si terrà nei pomeriggi del 24 e 25 settembre, nell’Aula magna del Dipartimento di Economia (via Voltapaletto, 11). Paolo Zamboni del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna di Unife e organizzatore dell’incontro interattivo ‘L’Arte che cura, l’Arte che insegna’, ha illustrato l’iniziativa che si terrà sabato 27 settembre, dalle 16.30 alle 19, nell’Aula magna del Dipartimento di Economia.