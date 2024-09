La Notte dei ricercatori. Unife apre le porte con stand interattivi. Focus su Meteorologia

‘Re-Agiamo’. Uno slogan (e un progetto Society), ma soprattutto "un segnale forte per i giovani, per aiutarli a comprendere il mondo che li circonda, attraverso la ricerca scientifica". Dalle parole della rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara, Laura Ramaciotti, si ricava facilmente lo scopo della Notte Europea dei Ricercatori: "crediamo nel potere trasformativo della ricerca, che ci permette di plasmare il futuro e di non subirlo. In un’epoca in cui l’informazione è troppa e non verificata, la ricerca rappresenta un antidoto".

A Ferrara e in tutta Europa le università si stanno preparando a illuminare le proprie città, per la Notte dei Ricercatori, che quest’anno si terrà venerdì 27 settembre, dalle ore 18 a mezzanotte. Il centro estense della rassegna sarà Piazza Castello, dove si svolgerà un programma variegato, fatto di stand interattivi, dimostrazioni scientifiche, esperimenti coinvolgenti, con sezioni dedicate a diverse fasce d’età. Le eccellenze della ricerca di Unife e della sezione ferrarese dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn Ferrara), "risponderanno alle domande del pubblico – continua la rettrice – e offriranno l’opportunità di conoscere da vicino il loro affascinante lavoro.

Dalle scienze umanistiche all’ingegneria, dalla medicina all’ambiente, ogni ambito del sapere sarà rappresentato, in un contesto informale e interattivo". "È un evento fondamentale – commenta Roberto Calabrese, direttore dell’Infn Ferrara –. La Notte dei Ricercatori contribuisce alla nostra missione di avanzare la frontiera delle conoscenze e di divulgare". "È un piacere, anche quest’anno, far conoscere alla cittadinanza quanto viene fatto nell’ambito universitario – aggiunge Roberta Rizzo, prorettrice alla ricerca di Unife –, dagli scavi archeologici alla presentazione di uno studio sulle nuove droghe, per parlare con i giovani, ma anche con i genitori".

Tante novità quest’anno, tra cui la partecipazione di Radio Bruno, che intratterrà il pubblico con interviste e intervalli musicali e l’organizzazione, nel cortile del Castello estense, di diversi laboratori didattici per i più piccoli. Quello che forse desterà più stupore, però, sarà vedere illuminata la torre di Santa Caterina del Castello, un tempo sede, dal 1896 al 1954, di un importante osservatorio meteorologico cittadino. La torre viene coinvolta – come ha spiegato in conferenza stampa Manuela Incerti, docente del dipartimento di architettura di Unife – in occasione del lancio del progetto di public engagement, promosso dai dipartimenti di architettura e di fisica e scienze della terra, dal titolo ‘Percepire, comprendere e comunicare i luoghi storici della meteorologia ferrarese attraverso la multisensorialità’.

Alla cosiddetta multisensorialità, si potrebbe affiancare anche la multidisciplinarietà: l’osservatorio, infatti, venne diretto da figure di altissimo profilo, come il docente di fisica dell’Ateneo estense Giuseppe Bongiovanni, amico di artisti come de Pisis, Carrà o de Chirico, che peraltro era solito frequentare l’osservatorio. Si spiega così la presenza di strumenti scientifici nei dipinti metafisici di quel periodo. Ma questo è solo un esempio dei tanti temi che venerdì, fino a mezzanotte, verranno trattati.