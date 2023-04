La notte di Springsteen Primi allestimenti al parco Foto aeree per lo show

Ci siamo quasi. Dopo l’annuncio del piano mobilità e logistica in vista del 18 maggio, la data del concerto di Bruce Springsteen al parco Bassani, sono iniziate le operazioni preliminari, al parco Urbano, per la predisposizione dell’area allestitiva del concerto del Boss e della E Street Band. Ieri mattina si è iniziato ad allestire l’area di pubblico spettacolo. Oggi, invece, si procederà con i rilievi topografici e il posizionamento dei picchetti per segnare il perimetro interessato dal concerto. Nel frattempo, sono già stati realizzati alcuni rilievi fotografici aerei per capire lo stato di fatto del manto erboso e delle pertinenze del parco, che saranno costantemente monitorati durante tutte le lavorazioni. Non saranno utilizzate tecniche invasive. Rampe transitabili consentiranno l’accesso dei mezzi, proteggendo il manto erboso. Su questo versante, ossia quello del ridurre al minimo l’impatto ambientale, l’attenzione dell’organizzazione e della cabina di regia coordinata da Fernando Ferioli è massima. Tanto più che, proprio sull’impatto ambientale dell’happening, sono sorte ridde di polemiche che ancora, nonostante l’incalzare della data, stentano a placarsi.

Attualmente sono coinvolte maestranze per circa quindici persone. Al momento le aziende che stanno operando sono circa sei, tra progettisti, studi professionali e imprese coinvolte nell’allestimento. Dai primi di maggio la produzione internazionale sarà presente in città, con il coordinamento della Barley Arts di Claudio Trotta. A tutti il sindaco Alan Fabbri esprime i propri ringraziamenti. "È un momento di grande importanza per la città – così il primo cittadino –. Tantissimi professionisti e lavoratori stanno cooperando e saranno in campo per un obiettivo comune, un obiettivo per la città. Li ringrazio vivamente, anche per l’accuratezza e la sensibilità che stanno adottando per la tutela dell’area". Ricordiamo che, la giornata del concerto si aprirà alle 8 con l’apertura della zona Comfort, posta in via Bacchelli alla sinistra dell’area concerto. Qui saranno presenti stand promozionali della città di Ferrara e dei suoi eventi. Chi giunge dalla stazione (Trenitalia e Barley Arts mettono a disposizione treni speciali) troverà ad accoglierlo lo Springsteen Village ai piedi del Grattacielo, con info, servizi, ristoro. L’area concerto invece aprirà al pubblico dalle 13.30-14 in vista dell’inizio degli spettacoli.