La nuova avventura di chef Finetti "I miei sapori doc a villa Albertina"

"Vicende e visioni diverse con i vecchi soci hanno portato la società a sciogliersi", con questa frase affidata ad un post sui Social Simone Finetti mette la parola fine alla sua esperienza nella città di Ferrara de ’Gli Artigianali’, locale che ha aperto i battenti poco più di un anno fa alle Corti di Medoro. Finetti, la cui consacrazione nel mondo dei sapori doc è avvenuta con la partecipazione alla trasmissione tv masterchef, è già pronto ad una nuova avventura che prenderà vita a primavera in provincia, nelle campagne d’Argenta. Il progetto ha un nome, villa Albertina. La struttura che lo chef ha dedicato alla nonna ospiterà un ristorante, una scuola di cucina per l’insegnamento in presenza e a distanza di chi vuole muovere i primi passi nell’universo di fornelli e tradizioni. Sorgerà un laboratorio di paste fresche e conservati. E’ scattato il conto alla rovescia per dare il via a questa nuova realtà, anche se Finetti annuncia già la riapertura dello shop online dedicato. Tanta carne al fuoco, per un talento della cucina che in una manciata di anni si è imposto anche sul piccolo schermo. E proprio a questo mondo si rivolge Finetti che annuncia, molto probabilmente per giugno, il via libera delle riprese del nuovo programma che sarà condotto proprio da lui. La trasmissione si intitolerà, non potrebbe essere diversamente, ’Mamma che buono’. Ma ci sono ancora altri piatti nel menù coniugato al futuro di Finetti. Partirà da Catania la tournée di Simone che avrà al suo fianco i partner di Arredo3. Finetti, nato a Lugo di Romagna nel 1989, muove i primi passi in cucina quando, ad appena quattro anni, nonna Albertina con mattarello e farina gli insegna l’arte delle tagliatelle. Ingredienti di una carriera luminosa.

m. b.