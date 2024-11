La nuova era dei Comuni: "Digitale, Ferrara al top"

Ferrara emerge tra i comuni altamente digitalizzati, scalando di sei punti la classifica dell’annuale rilevazione di Fpa-Forum Pa. Brilla infatti, in particolare, tra le amministrazioni digitali in Italia, ottenendo il 19° posto in questa dimensione valutata dalla classifica. Lo scorso anno 25esima. La ricerca si è adattata nel corso degli anni alla profonda e continua evoluzione delle tecnologie e dei servizi digitali. Quest’anno è stata articolata in tre dimensioni, costruite sulla base di 39 indicatori e 193 variabili: “Amministrazioni digitali”, inerente alla digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali; “Comuni aperti”, che analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app municipali di ogni comune; “Città connesse”, che misura la dimensione di impatto della trasformazione digitale sul governo delle città e riguarda lo sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori, device a essi collegabili e strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati.

Lo scopo della ricerca non è quello di stilare una classifica, ma essere per i comuni italiani da stimolo e di analisi per il raggiungimento o il mantenimento dei risultati nel campo della digitalizzazione della pubblica amministrazione locale. Le città sono state suddivise in gruppi che riflettono un grado diverso di avanzamento nella digitalizzazione.

Per questo motivo i comuni sono stati suddivisi in cinque fasce: “Full Digital” (nella quale sono presenti 8 comuni), “Altamente Digitali”, “In Transizione”, “Ancora Ibride”, “In avvio”. Ferrara, rispetto al 2023, è passata dalla terza alla seconda fascia, risultando nella lista 2024 come un comune altamente digitale. "Questa rilevazione – così il sindaco fabbri – conferma il buon lavoro messo in campo e gli investimenti realizzati e in corso di realizzazione, che hanno portato in questi anni a potenziare i servizi digitali del Comune a favore del cittadino e delle imprese. Siamo partiti da un livello pressoché zero in questo ambito e nel giro di pochi anni stiamo avanzando nelle graduatorie legate al settore della digitalizzazione della Pa. Ancora molto resta da fare, ma stiamo ottenendo continuamente riscontri importanti, anche a livello nazionale. L’obiettivo finale è rendere Ferrara al passo coi tempi".