La nuova Pro loco punta sulle donne per rilanciare l’associazione

Aria nuova nella Pro Loco made in Argenta. Su sette componenti ben cinque sono al debutto nell’importante associazione di volontariato e, altra novità, la maggioranza sono donne, presidente compreso. "E’ bel segnale di rinnovamento – commenta il nuovo presidente, Barbara Gnani (nella foto)– D’altra parte il presidente del Consiglio e la segretaria nazionale del Pd sono donne, in più Argenta ha sempre dato fiducia al sesso femminile". Barbara Gnani è una sessantenne dinamica e piena di idee. Fino all’anno scorso era componente del Servizio Veterinario dell’Asl. "Ero sempre in giro per lavoro, adesso ho più tempo e ho accettato volentieri l’offerta di mettermi in gioco al servizio della comunità. Ho già parlato con il presidente uscente Francesco Forti, che ci ha lasciato un cassetto pieno di iniziative". Quali saranno i primi programmi che intende portare avanti? "Ci siamo appena insediati, ad ogni modo posso anticipare che la prima iniziativa sarà con l’esposizione dei fiori, dal 22 al 25 aprile. Inoltre daremo continuità ai Martedì d’estate e alla partecipazione alla Fiera di Argenta. I giovani componenti del direttivo hanno molta voglia di fare, mi riferisco a Nicola Fanini, Vassilji Pampolini e Veronica Franzoni; mi hanno anticipato alcune idee, che approfondiremo nel consiglio direttivo. Non solo dal Direttivo, siamo pronti a raccogliere suggerimenti anche dai non soci, più gente collabora con noi meglio è, in tutte le sfaccettature: di intrattenimento e culturali e altro per vivacizzare il nostro paese". Lo scopo dell’associazione Pro Loco è favorire la crescita del turismo attraverso la promozione diretta e la riqualificazione delle condizioni di accoglienza. L’elenco delle attività della Pro Loco è lungo: tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro Paese unitamente al suo sviluppo culturale e sociale. Mantenere vive le tradizioni, i costumi e l’artigianato. Creare uno stretto rapporto tra i cittadini e il turismo.

Franco Vanini