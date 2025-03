La nuova rete ciclabile. Da via Copparo al centro: "Mobilità più sostenibile"

Proseguono gli interventi programmati dall’Amministrazione per ampliare la rete ciclabile cittadina, con nuovi percorsi progettati per garantire la circolazione in sicurezza delle due ruote e per favorire la mobilità sostenibile. In via Copparo procede la messa a punto del percorso ciclabile che prende il via dal Centro Spal (zona Ipercoop Le Mura) e consentirà di raggiungere il centro abitato di Boara in sicurezza, migliorando i collegamenti ciclopedonali tra il centro cittadino e la frazione. I lavori sono suddivisi in due lotti. Il primo prevede la realizzazione del tratto dal Centro Spal a via Cà Tonda, mentre il 2 riguarda il tratto da via Cà Tonda a Boara. Attualmente le lavorazioni procedono regolarmente, anche se le fasi attuali risultano tra le più complesse, per le condizioni climatiche che hanno reso i terreni fangosi e comportano rallentamenti. In corso di realizzazione è anche l’ampio programma di interventi per le “Ciclovie urbane”. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr, si inserisce nel piano nazionale di transizione ecologica e punta a facilitare la connessione, nel territorio urbano di Ferrara, tra le strutture universitarie e la stazione ferroviaria, rafforzando ed incentivando la mobilità dolce. Partito ad aprile, prevede un totale di quasi 5.400 metri di nuovi tratti ciclabili, sono cinque gli interventi già realizzati: in via Poletti, in via Mortara, e in via Mulinetto, con corsie ciclabili; in via Boschetto, con un tratto di corsia ciclabile un tratto di pista in sede propria; e in via Gramicia con un percorso in sede propria a prolungamento della ciclabile esistente, fino all’ingresso del Cus. Sono invece già in avanzata fase di realizzazione gli interventi per il collegamento del tratto di pista già esistente lungo via Saragat con via Ravera, attraverso via dello Zucchero, con un percorso in sede propria di circa 420 metri. In via Gandini, per il collegamento tra i percorsi esistenti, con corsie ciclabili e un nuovo tratto di pista in sede propria; in via Bacchelli per il percorso ciclabile di collegamento con il sottomura; e in via Orlando Furioso, tra via Tumiati e via Azzo Novello, per la creazione di un percorso ciclopedonale a completamento di quello già eseguito nel tratto successivo. "L’ampliamento della rete ciclabile – cos il vicesindaco Alessandro Balboni – rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile e sicura per tutti i cittadini".