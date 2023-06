La nuova riqualificazione Ospedali, arrivano i fondi

Ammontano a 8.5 milioni di euro i finanziamenti che arriveranno sull’intero territorio provinciale, per le due aziende sanitarie (Ausl e Azienda ospedaliera Sant’Anna), dal livello nazionale e dalla Regione. Un dato che arriva dalla delibera regionale – Approvazione degli interventi dell’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 – ’promossa’ ieri dall’Assemblea di viale Aldo Moro. Subito i dati.

NUOVE TECNOLOGIE

Per l’Azienda ospedaliero-universitaria sono stati previsti 500mila euro (475mila di risorse statali e 25mila regionali) per il rinnovo di apparecchiature e tecnologie biomediche per l’area chirurgica e diagnostica per immagini per l’area critica. Identica somma e ripartizione anche per l’Azienda Usl, da utilizzarsi sempre per il rinnovo di apparecchiature e tecnologie biomediche per area chirurgica ma anche per specialistica ambulatoriale.

QUI CENTO

La maggior parte dei finanziamenti, pari a 7,5 milioni di euro (7.125.00 di fondi statali e 375mila regionali) è destinata all’ospedale di Cento: si tratta dei finanziamenti annunciati alcune settimane fa in Ctss e finalizzati a interventi di ristrutturazione generalizzata del nosocomio. L’intervento, denominato ’Ospedale Santissima Annunziata, riqualificazione funzionale e messa norma’, riguarda più nel dettaglio il ripristino della facciata principale della struttura, il completamento riqualificazione del corpo F (che contiene il laboratorio e alcune degenze) e un ulteriore adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

IL FUTURO

"Il finanziamento sul quale ci siamo confrontati nei mesi scorsi con la Regione, è molto importante per l’ospedale di Cento, che ha beneficiato in maniera minore, rispetto ad altri territori, dei finanziamenti per progetti legati al Pnrr – ricorda Monica

Calamai, direttrice generale delle due aziende sanitarie ferraresi –. A questi interventi se ne aggiungono altri per agire su aree specifiche di quella struttura. Inoltre – chiude Calamai – i finanziamenti per le tecnologie biomediche ci consentiranno di riqualificare il parco delle apparecchiature in entrambe le aziende".

re.fe.