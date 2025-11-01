La nuova sfida del Coa: "Soccorso aereo a persone disabili"

Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, oltre a occhio attento sui cieli italiani, svolge un ruolo di primo piano anche nella pianificazione e nell’esecuzione delle operazioni di ricerca e soccorso, sia sul territorio nazionale sia in contesti internazionali. Tra le nuove sfide affrontate dal Coa spicca quella del salvataggio di persone con disabilità cognitive, un ambito finora mai approfondito a livello mondiale e che il comando ha iniziato a esplorare, inserendolo già come elemento innovativo nell’esercitazione "Grifone 2024", anticipata da incontri con realtà del territorio che lavorano con la disabilità per arrivare a creare un protocollo che possa aiutare i soccorritori. E’ ora che parlando di "Uno strumento in più, per salvare una vita in più", il Coa ospiterà il prossimo 5 novembre la seconda tavola rotonda dal titolo "Linee guida per il Soccorso Aereo (SAR) a persone con disabilità non motorie". L’evento vedrà la presenza del personale militare e civile che ha partecipato alla precedente edizione, avviando il progetto, e offrirà l’occasione per condividere le linee guida predisposte dal Centro di Psicologia del Servizio Sanitario dell’AM, in collaborazione con il Rescue Coordination Centre (RCC) del COA ed il 15° Stormo di Cervia. In tale contesto, se il meteo lo permetterà, le linee teoriche saranno anche tradotte fattivamente in una dimostrazione reale con un elicottero HH139 del 15° Stormo di Cervia, che eseguirà un’operazione di ricerca e soccorso di una persona con disabilità non motoria. "Ci siamo resi conto che la percentuale di soccorsi a disabili è sempre maggiore, ma anche che, soprattutto quella sensoriale-cognitiva, nelle tante forme, non ci permette di avere un approccio univoco. Non esistono procedure di soccorso aereo per disabili cognitivi e vogliamo porre rimedio".

Laura Guerra