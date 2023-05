"La nuova vita dei beni confiscati alla mafia"

"Dopo un anno di attesa abbiamo potuto far partire la manifestazione di interesse del comune per il trasferimento gratuito alla municipalità di immobili confiscati alla criminalità organizzata siti nel nostro territorio e quindi ridarli poi alla comunità". E’ soddisfatta la consigliera Laura Riviello che spiega come però per arrivare a questo punto occorra fare ancora un po’ di strada. "Servirà un altro anno perché, solo nel momento in cui l’Agenzia per i Beni Confiscati e Sequestrati ci trasferirà i beni – spiega - potremo capirne realmente le condizioni ed esattamente di cosa si tratti e poter dunque ragionare sulla formula migliore di utilizzo, sempre con la finalità di restituire questi immobili a fini sociali, guardando le esigenze presenti così da poterli destinate ad attività e a progettualità che possano avere una ricaduta sociale importante". Importante passo di ufficializzazione, che è stato possibile solo ora che i beni hanno avuto il termine di tutto l’iter giudiziario della confisca definitiva. "Tra i beni sono presenti appartamenti, magazzini e piccoli terreni – prosegue - Alcuni sono a Cento, altri in frazione. Beni sequestrati ad una famiglia prestanome che ha gestito soldi sporchi ripulendo attraverso imprese edili che hanno vinto appalti nella zona anni fa". Il dirigente comunale e gli uffici preposti hanno dunque provveduto all’accreditamento e alla registrazione del Comune di Cento presso l’apposita sezione dell’Agenzia per svolgere le opportune valutazioni su possibili progetti di riutilizzo e valorizzazione ai fini sociali dei beni disponibili nel proprio territorio. Intanto la Giunta ha ben stabilito che queste unità immobiliari confiscate alla mafia, saranno destinate a scopi sociali che saranno da determinare: emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica, sala polivalente per laboratori, conferenze, incontri sui temi della legalità e della cittadinanza attiva e scuole, ospitalità e protezione in casa rifugio, percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Progetto che prevede anche la definizione delle modalità di gestione del bene, dei tempi necessari per la piena operatività, le fonti di finanziamento che si intendono utilizzare, la complessiva e permanente sostenibilità economica e finanziaria del progetto.

Laura Guerra