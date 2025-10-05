Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Ferrara
5 ott 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
La nuova vita del parco. Nel nome di Papa Wojtyla

La cerimonia di intitolazione ieri mattina in via Costanza Monti Perticari. Coletti: "Atto simbolico ma anche un impegno per la sicurezza della zona".

La città omaggia Papa Giovanni Paolo II, nel 35° anniversario della visita del Pontefice nel nostro territorio. Una giornata di festa quella vissuta ieri mattina nell'area verde di via Costanza Monti Perticari. Si è tenuta la cerimonia d'intitolazione. Una richiesta partita dal 'progetto San Giorgio', poi approvata dalla giunta a seguito della proposta del gruppo consiliare della Lega. Presenti l'assessore alla sicurezza, Cristina Coletti, il vescovo Gian Carlo Perego, la vice prefetto Rosanna Gamerra. "Una giornata storica per Ferrara – ricorda Coletti –, si mette al suo posto l'ultimo tassello di un'operazione, iniziata nel 2020, finalizzata a riqualificare un quartiere che fino al 2019 era nelle mani della criminalità e dove vivere era difficile. Intitolare il giardino a 'San Giovanni Paolo II' è un omaggio a una figura che speriamo possa guidare, attraverso la sua memoria, le famiglie e i giovani che si ritroveranno qui in sicurezza. Consegnare alle famiglie il parco 'San Giovanni Paolo II' non è un atto simbolico, ma un impegno concreto a promuovere sicurezza". I rappresentanti del 'progetto San Giorgio' nel loro intervento hanno ringraziato per aver accolto la richiesta d'intitolazione, ricordando anche la visita del Pontefice tra il 22 e 23 settembre 1990, quando si recò a Ferrara, poi a Pomposa, Comacchio e Argenta. "Due giornate intense per tutti noi". A seguire è stata scoperta la targa con l'intitolazione a 'Papa Giovanni Paolo II', con taglio del taglio nastro, oltre la benedizione del Vescovo. "La figura di Papa Giovanni ha trasmesso il senso della vita e attenzione verso i nostri giovani. Il giardino sia un luogo di ritrovo per le famiglie e bambini". L'intitolazione è un ulteriore tassello al progetto 'parchi sicuri', che ha visto il recupero dei parchi Toti, Coletta, Giordano Bruno e Porta Catena. I lavori al parco Papa Giovanni Paolo II' sono stati ultimati quest'anno, il valore dell'intervento di 450mila euro, con il rifacimento dei marciapiedi circostanti e la realizzazione di un tracciato che collega i due cancelli carrabili, accessibili anche alle persone con disabilità. Inoltre, ha visto l'installazione di cancelli, che rimarranno chiusi nelle ore notturne. Nuovi giochi, una fontanella, arredi urbani e il potenziamento dell'illuminazione pubblica.

Mario Tosatti

