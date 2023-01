La nuova vita del vecchio Sant’Anna "Ambulatorio, così sgraviamo Cona"

zdi Ruggero Veronese "Fa un bell’effetto tornare in corso Giovecca, speriamo di riuscire a fare tutte le visite qui senza andare fino a Cona": la signora Francesca ha una settantina d’anni e, mentre segue le indicazioni per l’ambulatorio a Bassa Complessità, con poche parole coglie sia le speranze che i dubbi di molti ferraresi riguardo alla riorganizzazione della sanità provinciale presentata nelle ultime settimane. Da un lato un sollievo diffuso nel vedere lo storico ex Sant’Anna (oggi cittadella San Rocco) tornare a offrire un maggior numero di servizi e ambulatori, ridimensionando quella centralizzazione della sanità ferrarese sull’ospedale Sant’Anna che è seguita al trasferimento di dieci anni fa a Cona. Dall’altro, un’altrettanto generalizzata incertezza sulle competenze, i ruoli e le caratteristiche delle due strutture: che differenza c’è tra ospedale e casa della salute? In quali situazioni occorre andare al pronto soccorso di Cona e quando invece si può richiedere una visita in corso Giovecca? Domande a volte scontate per chi lavora in campo sanitario, ma che hanno comunque creato confusione in molti ferraresi, come dimostrano i dati presentati nelle ultime settimane dalla direttrice Ausl Monica Calamai sulla situazione di sovraccarico all’ospedale Sant’Anna. E in particolare al Pronto Soccorso, dove quasi il 55%...