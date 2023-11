’La pace della fede di Niccolò Cusano’ protagonista dell’incontro sulla spiritualità

Oggi alle 17 alla Biblioteca Ariostea (via delle Scienze) torna ad arricchire la rassegna di incontri con la spiritualità applicata Marco Vannini. Presenterà il libro ’La pace della fede di Niccolò Cusano’ (1453), una delle più importanti anime del Rinascimento per il pensiero e la mole di testi che, anche grazie a lui, sono pervenuti fino ad oggi. L’opera, curata e tradotta dallo stesso Vannini, ha la postfazione di Roberto Celada Ballanti. L’incontro, introdotto da Marcello Girone Daloli, sarà anche trasmesso in streaming (https:www.youtube.comchannelUC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg).