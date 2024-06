La pace e il rispetto dei diritti. Cinque giorni con Emergency

Ci sarà Patrick Zaki agli ‘Emergency Days’, cinque giorni al centro sociale ‘Il Parco’ con Emergency Ferrara. In programma dibattiti, libri, musica e cibo. L’evento dal 25 al 29, per approfondire temi di attualità legati alla cultura della pace e al rispetto dei diritti. Il programma è stato illustrato ieri, in Comune, da Antonella Strammiello (coordinatrice gruppo Emergency Ferrara) con i volontari di Emergency Ferrara Marco Ferraresi, Raffaele Meliga e Giacomo Ciriago, Marco Zavagli (direttore Estense.com), Sergio Rossoni (presidente Il Parco) e Andrea De Vivo (Uisp Ferrara). Ogni giornata si aprirà alle 19 con un incontro o la presentazione di un libro. Si parte il 25 con ‘Storie di antifascismo senza retorica’ con gli autori Max Collini e Arturo Bertoldi. Modera il conduttore radiofonico Gianluca Morozzi. Il 26 ‘Ero l’uomo della guerra. La mia vita da fabbricante di armi a sminatore’ di Vito Alfieri Fontana, modera il giornalista Antonio Sanfrancesco. Il 27 ‘Kalashnikov. Dal Vietnam all’Ucraina, in un’arma la storia del secolo crudele’, autore Domenico Quirico, modera lo scrittore Girolamo de Michele. Il 28 giugno testimonianze della nave Life Support di Emergency nel dibattito ‘Un mare davanti - storie dalla Life Support’. Il 29, alle 19, Pasquale Pugliese (Movimento Nonviolento), Paola Feo (Emergency) e la ricercatrice Valentina Bartolucci. Sempre sabato alle 20.30 il libro di Patrick Zaki ‘Sogni e illusioni di libertà. La mia storia’. Con la giornalista Laura Cappon.

m. t.